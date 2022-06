Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος: «Αυτός ο πλανήτης είναι το μόνο μας σπίτι» το μήνυμα του γ.γ του ΟΗΕ

«Είναι ζωτικής σημασίας να διαφυλάξουμε την υγεία της ατμόσφαιράς της, τον πλούτο και την ποικιλομορφία της ζωής στη Γη, τα οικοσυστήματά της και τους πεπερασμένους πόρους της» προτάσσει σε μήνυμά του ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες για τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος.

Κατά τον Αντόνιο Γκουτέρες, ένα υγιές περιβάλλον είναι απαραίτητο για όλους τους ανθρώπους και όλους τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης: Παρέχει τρόφιμα, καθαρό νερό, φάρμακα, τη ρύθμιση του κλίματος και προστασία από ακραία καιρικά φαινόμενα. Εξίσου, αναδεικνύει τη σημασία της διαχείρισης τη φύσης με σύνεση και τη διασφάλιση ισότιμης πρόσβασης στις υπηρεσίες της, ιδίως για τα πιο ευάλωτα άτομα και κοινότητες.

Σε ό,τι αφορά το θέμα της φετινής Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος, «Μόνο μία Γη», ο γενικός γραμματέας αναφέρει πως αυτός ο πλανήτης είναι το μόνο μας σπίτι.

We are asking too much of our planet to maintain our unsustainable ways of life.



Earth’s natural systems cannot keep up with our demands.



The only way forward is to work with nature, not against it.#WorldEnvironmentDay pic.twitter.com/on4z9ntE32