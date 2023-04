Παγκόσμια Ημέρα Αυτισμού: «Εμπόδια παρά την πρόοδο»- Το μήνυμα Γκουτέρες

Το δικό του μήνυμα για την Παγκόσμια ημέρα ενημέρωσης για τον αυτισμό έστειλε ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες.

Σύμφωνα με τα λεγόμενά του με αφορμή τον σημερινό εορτασμό της Παγκόσμιας ημέρας αυτισμού «γιορτάζουμε τη συμβολή των ατόμων με αυτισμό και ανανεώνουμε την αποφασιστικότητά μας να προωθήσουμε τα εγγενή δικαιώματά τους».

Όπως επισημαίνει ο Αντόνιο Γκουτέρες παρά τη σημαντική πρόοδο, τα άτομα με αυτισμό εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν κοινωνικά και περιβαλλοντικά εμπόδια στην πλήρη άσκηση των δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών τους, σύμφωνα με τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία και την Ατζέντα του 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Despite important progress, autistic people continue to face barriers to the full exercise of their rights & fundamental freedoms.



We must do better – by promoting inclusive education, equal employment opportunities & an environment where every person is respected.