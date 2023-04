Παγκόσμια Ημέρα Αυτισμού: «Προς έναν κόσμο χωρίς αποκλεισμούς»- Το μήνυμα της Unicef

Σήμερα εορτάζεται η Παγκόσμια ημέρα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον αυτισμό.

H Παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης για τον αυτισμό (γνωστή και ως Παγκόσμια ημέρα αυτισμού) είναι μια διεθνώς αναγνωρισμένη ημέρα που γιορτάζεται στις 2 Απριλίου κάθε έτους, ενθαρρύνοντας τα κράτη μέλη των Ηνωμένων Εθνών να λάβουν μέτρα για την ευαισθητοποίηση σχετικά με ανθρώπους με διαταραχές του φάσματος του αυτισμού, συμπεριλαμβανομένου του αυτισμού και του συνδρόμου Asperger, σε ολόκληρο τον κόσμο.

Σήμερα, λοιπόν, η Παγκόσμια ημέρα ενημέρωσης για τον αυτισμό είναι για ακόμη μια χρονιά αφιερωμένη στην ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση, τη συμπερίληψη, την αποδοχή και την κοινωνική ένταξη των ατόμων με αυτισμό.

Η Unicef αναφέρει πως θέμα της φετινής Παγκόσμιας ημέρας ενημέρωσης για τον αυτισμό είναι ο μετασχηματισμός: «Προς έναν κόσμο χωρίς αποκλεισμούς για όλους. Πρόκειται για μια σημαντική μεταμόρφωση για όλα τα αυτιστικά άτομα, τους συμμάχους τους και τον κόσμο γενικότερα».

Today World Autism Awareness Day. The theme of this year’s World Autism Awareness Day is Transformation: Toward a Neuro-Inclusive World for All. This is a major transformation for all autistic people, their allies and the world at large. #WAAD2023 #Inclusion #ForEveryChild pic.twitter.com/RMz76BSOpX