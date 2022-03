Ουκρανός τενίστας γύρισε στην πατρίδα του να πολεμήσει: «Θέλω να έχω μία ιστορία να πω στα παιδιά μου»

Ο Sergiy Stakhovsky ένας Ουκρανός επαγγελματίας του τένις άφησε την οικογένειά του για να πολεμήσει τη Ρωσία, εξηγώντας, μεταξύ άλλων, πως αποφάσισε να επιστρέψει στη χώρα του επειδή «θα ήθελε να είναι ακόμα στον χάρτη».

Ο ίδιος και η σύζυγός του δεν αποκάλυψαν στα τρία μικρά του παιδιού πού πήγε, ωστόσο, πιστεύει ότι κάποια στιγμή όταν το μάθουν θα καταλάβουν την απόφασή του.

«Δεν ήταν εύκολη η απόφαση. Αν έμενα στο σπίτι θα ένιωθα ανοχές. Τώρα που είμαι εδώ νιώθω ένοχος που άφησα στο σπίτι την οικογένειά μου» είπε στο CNN από το Κίεβο.

Ο άλλοτε Νο30 τενίστας της παγκόσμιας κατάταξης, που σήμερα συνεχίζει να αγωνίζεται και βρίσκεται στο Νο233 του κόσμου εξηγώντας τους λόγους που προχώρησε στη συγκεκριμένη απόφαση είπε πως θα ήθελε στο μέλλον να έχει να πει μία ιστορία στα παιδιά του.

«Γεννήθηκα εδώ, οι παππούδες μου είναι θαμμένοι εδώ. Και θα ήθελα να έχω μια ιστορία να πω στα παιδιά μου. Εάν έμενα σπίτι και η Ουκρανία αποτύγχανε, τότε δεν θα υπήρχε Ουκρανία, ούτε καν στα βιβλία της ιστορίας» είπε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, κατηγόρησε για ψέματα τον πρόεδρο της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, σημειώνοντας πως κάποια στιγμή θα γίνουν βιβλία ιστορίας.

Ερωτηθείς αν είναι έτοιμος να θυσιαστεί για την πατρίδα του, είπε πως πρόκειται για μία ερώτηση γιατί την οποία δεν έχει απάντηση.

«Δεν είμαι σίγουρος ότι υπάρχει ένα άτομο που είναι έτοιμο να σας πει τώρα εάν θα θυσίαζε τη ζωή του. Θέλω να δω τα παιδιά μου, αυτό είναι σίγουρο . Θέλω να δω τη γυναίκα μου. Αυτός είναι ο στόχος μου. Αλλά σε μια οποιαδήποτε στιγμή, κανείς δεν ξέρει τι θα συμβεί».

Emotional & compelling interview.



Ukrainian tennis star Sergiy Stakhovsky returns to fight the Russians, leaving his wife & children behind.



Is he prepared to sacrifice his life?

Listen to his answer: pic.twitter.com/eMwy0dUg7r