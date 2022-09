Το ουκρανικό «Blitzkrieg» και η πιθανότητα κλιμάκωσης του πολέμου από τους Ρώσους

Η πρωτοφανής ταχύτητα της προέλασης των ουκρανικών δυνάμεων τις τελευταίες ημέρες κυρίως στην περιοχή του Χαρκόβου, φέρνει αναμφίβολα τη Μόσχα αντιμέτωπη με μια νέα δυσμενή πραγματικότητα.

Πλέον, το Κίεβο όχι μόνο δεν βρίσκεται στο σύνολο του τεράστιου μετώπου σε θέση άμυνας αλλά μπορεί κατά τις επιθετικές του ενέργειες να «σπάσει» τις γραμμές των Ρώσων και μάλιστα να προωθηθεί αρκετά χιλιόμετρα με αξιοσημείωτη ταχύτητα. Δυτικά μέσα ενημέρωσης χαρακτήρισαν καταχρηστικά την προέλαση ως «Blitzkrieg» (κεραυνοβόλος πόλεμος) δηλαδή την τακτική πολέμου που ενέχει τον αιφνιδιασμό του αντιπάλου και την ταχεία προέλαση.

Ο ουκρανικός στρατός φαίνεται πως αιφνιδίασε τους Ρώσους και εκμεταλλεύτηκε την ασθενή παρουσία των δυνάμεών τους στο Χάρκοβο, λόγω της αναδιάταξης δυνάμεων στο Ντονέτσκ και της ενίσχυσης της άμυνας στη Χερσώνα εν μέσω φόβων για ευρεία αντεπίθεση εκεί.

Σύμφωνα με το αμερικανικό Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Πολέμου, στις 7 Σεπτεμβρίου οι ουκρανικές δυνάμεις είχαν πλήξει το Ίζιουμ και το Κουπιάνσκ, πιθανότατα για να σταματήσουν τις ρωσικές δυνάμεις από το να ενισχύουν τις γραμμές του μετώπου σε αυτές τις πόλεις.Τα συστήματα πυραύλων πυροβολικού υψηλής κινητικότητας (HIMARS) που παρέχονται από τη Δύση φαίνεται ότι έπαιξαν επίσης κομβικό ρόλο στη μεγιστοποίηση του αποτελέσματος της επίθεσης στο Χάρκοβο.

Παράλληλα, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, η αντεπίθεση στο Χάρκοβο και η επιτυχία της βασίστηκε σε μεγάλο βαθμό στην ανταλλαγή πληροφοριών ανάμεσα σε Κίεβο και Ουάσιγκτον σχετικά με τις ρωσικές αδυναμίες στο μέτωπο.

NEW: The #Kremlin acknowledged its defeat in #Kharkiv Oblast, the first time #Moscow has openly recognized a defeat since the start of the February 2022 invasion of #Ukraine.



