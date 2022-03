Ουκρανία: Συντρίμμια πυραύλου έπεσαν σε πολυκατοικία στο Κίεβο - Bομβαρδισμοί σε μεγάλες πόλεις

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν όταν συντρίμμια πυραύλου που καταρρίφθηκε από την ουκρανική αντιαεροπορική άμυνα έπεσαν σε πολυκατοικία στο Κίεβο, όπως ανακοίνωσαν οι ουκρανικές υπηρεσίες άμεσης βοήθειας.

Πρόκειται για μια δεκαξαώροφη πολυκατοικία που χτυπήθηκε στις 05:02 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με τις αρχές. Απομακρύνθηκαν με ασφάλεια περίπου 30 κάτοικοι του κτιρίου. Στη συνέχεια, εκδηλώθηκε πυρκαγιά στην πολυκατοικία η οποία κατασβέστηκε, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Πάντως, οι ρωσικές δυνάμεις εξακολουθούν να είναι «γενικά ακινητοποιημένες» κοντά στο Κίεβο και δεν έχουν «κάνει καμία σημαντική πρόοδο» προς την πόλη από τα βόρεια, τα βορειοδυτικά ή τα ανατολικά της πόλης, δήλωσε στους δημοσιογράφους ένας ανώτερος αξιωματούχος Άμυνας των ΗΠΑ.

Στο μεταξύ, Κίεβο και Μόσχα αλληλοκατηγορήθηκαν χθες για την επίθεση σε θέατρο της Μαριούπολης που είχε μετατραπεί σε καταφύγιο για εκατοντάδες αμάχους στο πολιορκούμενο λιμάνι στρατηγικής σημασίας χθες Τετάρτη.

Δεν έγινε καμία ρωσική αεροπορική επιδρομή εναντίον χερσαίων στόχων στη Μαριούπολη χθες, ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax. Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας αντίθετα κατηγόρησε τη Ρωσία για την επίθεση. «Ακόμη ένα φρικιαστικό έγκλημα πολέμου στη Μαριούπολη. Ρωσική επίθεση στο Δραματικό Θέατρο όπου κρύβονταν εκατοντάδες αθώοι άμαχοι. Το κτίριο καταστράφηκε ολοσχερώς. Οι Ρώσοι είναι αδύνατο να μη γνώριζαν πως επρόκειτο για καταφύγιο αμάχων», ανέφερε ο Ντμίτρο Κουλέμπα μέσω Twitter.

Another horrendous war crime in Mariupol. Massive Russian attack on the Drama Theater where hundreds of innocent civilians were hiding. The building is now fully ruined. Russians could not have not known this was a civilian shelter. Save Mariupol! Stop Russian war criminals! pic.twitter.com/bIQLxe7mli