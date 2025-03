Ουκρανία: Ρωσική επίθεση σε παιδικές δομές εν μέσω ειρηνευτικών συνομιλιών – Δεκάδες τραυματίες

Η Ρωσία εξαπέλυσε νωρίτερα πυραυλική επίθεση στην πόλη Σούμι, στη βόρεια Ουκρανία, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Στην πιο πρόσφατη ενημέρωση από το Κίεβο, αναφέρεται, ότι ρωσικά πλήγματα χτύπησαν παιδικές δομές και ένα νοσοκομείο, την ίδια ώρα που τοπικοί αξιωματούχοι λένε πως 65 άνθρωποι -μεταξύ αυτών και 14 παιδιά - έχουν τραυματιστεί.

«Οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν την επίθεση εναντίον κατοικημένων περιοχών και εγκαταστάσεων υποδομής, συμπεριλαμβανομένων παιδικών δομών και νοσοκομείων», δήλωσε ο εκτελών χρέη δημάρχου Αρτέμ Κομπζάρ. «Αρκετά πολυώροφα κτίρια και ένα σχολείο υπέστησαν ζημιές», ανέφερε ο κυβερνήτης Βολοντίμιρ Αρτιούχ, ο οποίος δημοσίευσε ένα βίντεο από το σημείο, που αναπαρήχθη στα τοπικά μέσα.

Υπό τον ήχο εκρήξεων στο παρασκήνιο, ο Αρτιούχ είπε ότι οι μαθητές του σχολείου δεν τραυματίστηκαν επειδή βρίσκονταν σε καταφύγιο την ώρα της επίθεσης. Άλλα βίντεο που δημοσίευσε η περιφερειακή διοίκηση δείχνουν κατεστραμμένα κτίρια και καπνό να βγαίνει από διαμερίσματα.

Οι Ένοπλες Δυνάμεις της Ουκρανίας ισχυρίστηκαν μέσω Telegram, ότι υπήρξαν 140 συγκρούσεις κατά τη διάρκεια της προηγούμενης ημέρας, συμπεριλαμβανομένων 74 αεροπορικών επιθέσεων σε ουκρανικές μονάδες και οικισμούς.

Επισημαίνει δε, τις επιθέσεις στις βόρειες περιοχές Σούμι και Χάρκοβο, καθώς και στις ανατολικές περιοχές Ντονέτσκ και Ζαπορίζια. Αρκετές προσπάθειες διάσπασης των ουκρανικών γραμμών αποκρούστηκαν, ενώ οι Ουκρανικές Δυνάμεις Άμυνας συνέχισαν την επιχείρησή τους στην περιοχή Κουρσκ της Ρωσίας.

«Οι στρατιώτες μας προκαλούν σημαντικές απώλειες στις δυνάμεις κατοχής σε ανθρώπινο δυναμικό και εξοπλισμό και υπονομεύουν ενεργά τις επιθετικές δυνατότητες του εχθρού στα μετόπισθεν», αναφέρει η ανάρτηση, προσθέτοντας ότι η Ρωσία έχασε 1.280 άτομα και πολυάριθμο εξοπλισμό την περασμένη ημέρα. Ο ρωσικός στρατός λέει ότι αναχαίτισε 28 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ οι Ειδικές Δυνάμεις Επιχειρήσεων (SSO) της Ουκρανίας λένε ότι κατέστρεψαν τέσσερα στρατιωτικά ελικόπτερα σταθμευμένα σε μια κρυφή τοποθεσία στην περιοχή Μπέλγκοροντ της Ρωσίας.

