Ηλεία: Πέταξαν φόλες ακόμα και μέσα σε αυλές – Τουλάχιστον 10 σκυλιά νεκρά

Aποτροπιασμό προκαλεί η νέα υπόθεση κτηνωδίας που σημειώθηκε στις αρχές Αυγούστου στο Περιστέρι του Δήμου Ήλιδας. Σύμφωνα με καταγγελία της Ζέφης Σπυράτου από τη Ζωοφιλική Ένωση Αμαλιάδας, τουλάχιστον δέκα σκυλιά, αδέσποτα αλλά και δεσποζόμενα, εντοπίστηκαν νεκρά αφού κάποιοι πέταξαν φόλες στην περιοχή.

Η υπόθεση αποκτά ακόμη πιο ανατριχιαστικές διαστάσεις καθώς, όπως έγινε γνωστό, οι δράστες δεν δίστασαν να πετάξουν τις φόλες ακόμη και μέσα σε αυλές σπιτιών, με αποτέλεσμα να δηλητηριαστούν κατοικίδια ζώα που βρίσκονταν προστατευμένα στους χώρους των οικογενειών τους.

Η Φιλοζωική Αμαλιάδας καταγγέλλει το περιστατικό ως ένα έγκλημα που δεν πλήττει μόνο τα ανυπεράσπιστα ζώα, αλλά και την εικόνα ολόκληρης της κοινωνίας. «Πρόκειται για μια ενέργεια βαρβαρότητας, που μας ντροπιάζει ως ανθρώπους», σημείωσε η κ. Σπυράτου, εκφράζοντας την αγανάκτηση και τη θλίψη της.

Το περιστατικό έγινε ευρύτερα γνωστό αρκετές ημέρες μετά με τις φιλοζωικές οργανώσεις και τους κατοίκους να ζητούν την άμεση κινητοποίηση των αρχών, με στόχο τον εντοπισμό των υπεύθυνων και την παραδειγματική τους τιμωρία. Όπως είναι άλλωστε γνωστό η χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων αποτελεί κακούργημα, ενώ εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους και για την ανθρώπινη υγεία, ιδίως για μικρά παιδιά που μπορεί να έρθουν σε επαφή με τα θανατηφόρα σκευάσματα.

Η Φιλοζωική Αμαλιάδας καλεί τους πολίτες να είναι σε επαγρύπνηση και να καταγγέλλουν κάθε ύποπτη κίνηση, τονίζοντας ότι μόνο με συλλογική δράση μπορεί να μπει τέλος σε τέτοιου είδους εγκλήματα που αμαυρώνουν την περιοχή.

Με πληροφορίες από ilialive.gr

