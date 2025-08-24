Το μυστηριώδες διαστημικό αεροσκάφος X-37B της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ ξεκίνησε νέα μυστική αποστολή

Το μυστικό διαστημικό αεροσκάφος X-37B της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ εκτοξεύτηκε αυτή την εβδομάδα για την όγδοη αποστολή του. Πότε θα επιστρέψει στη Γη παραμένει επτασφράγιστο μυστικό.

Το X-37B είναι μη επανδρωμένο και μπορεί να παραμείνει σε τροχιά για μήνες ή και χρόνια, πριν επιστρέψει ομαλά σε διάδρομο προσγείωσης. Αυτή η αντοχή και ευελιξία το καθιστούν ιδανικό εργαλείο για την ανάπτυξη νέων στρατιωτικών τεχνολογιών στο Διάστημα.

Η εκτόξευση πραγματοποιήθηκε από το Διαστημικό Κέντρο Κένεντι στη Φλόριντα, με πύραυλο της SpaceX. Σύμφωνα με τη Διαστημική Δύναμη (Space Force), οι στόχοι της αποστολής περιλαμβάνουν τη δοκιμή laser επικοινωνιών και ενός κβαντικού αδρανειακού αισθητήρα, που μπορεί να βελτιώσει την πλοήγηση σε περιβάλλοντα χωρίς GPS.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΤECH & SCIENCE Έλον Μασκ και Τζεφ Μπέζος σχεδιάζουν ανεφοδιασμό καυσίμων στο διάστημα για αποστολές σε Σελήνη και Άρη

Η Boeing έχει κατασκευάσει δύο X-37B για το Πεντάγωνο, αξιοποιώντας τεχνολογίες από το Διαστημικό Λεωφορείο της NASA. Εξωτερικά μοιάζει με μικρογραφία του Shuttle, με μήκος 8,8 μέτρα και άνοιγμα φτερών 4,5 μέτρα, ενώ διαθέτει θερμική ασπίδα που το προστατεύει κατά την επανείσοδο στην ατμόσφαιρα, επιτρέποντας την επαναχρησιμοποίησή του.

Η τελευταία αποστολή του, διάρκειας 434 ημερών, περιλάμβανε καινοτόμα πειράματα, όπως η τεχνική aerobraking – χρήση της ατμόσφαιρας για αλλαγή τροχιάς χωρίς καύσιμα.

Η ανάπτυξη του X-37B εντάσσεται στη στρατηγική των ΗΠΑ για υπεροχή στο Διάστημα. Αμερικανοί αξιωματούχοι τονίζουν ότι Κίνα και Ρωσία αναπτύσσουν όπλα και δορυφόρους που μπορούν να απειλήσουν αμερικανικές υποδομές, με την Κίνα ήδη να διαθέτει πάνω από 1.000 δορυφόρους και το δικό της διαστημικό αεροσκάφος, το Shenlong.

Αν και οι ΗΠΑ δεν αποκαλύπτουν λεπτομέρειες για τα φορτία που μεταφέρει το X-37B, παλαιότερες αποστολές περιλάμβαναν πειράματα μετάδοσης ηλιακής ενέργειας στη Γη, δοκιμές νέων υλικών και την απελευθέρωση μικρών δορυφόρων.

Σύμφωνα με τη Boeing, η προηγούμενη πτήση απέδειξε τις δυνατότητες αυτόνομης πλοήγησης στο Διάστημα, κάτι που αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία καθώς η τροχιά γύρω από τη Γη γίνεται πιο «συνωστισμένη».

Παρά τη μυστικότητα που περιβάλλει το πρόγραμμα, είναι σαφές πως το X-37B αποτελεί βασικό κομμάτι της στρατηγικής των ΗΠΑ για τον έλεγχο του Διαστήματος και την ανάπτυξη νέων αμυντικών τεχνολογιών.

Με πληροφορίες από Wall Street Journal