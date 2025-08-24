ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Το μυστηριώδες διαστημικό αεροσκάφος X-37B της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ ξεκίνησε νέα μυστική αποστολή

Το X-37B, το μυστικό διαστημικό αεροσκάφος του Πενταγώνου, εκτοξεύτηκε με πύραυλο της SpaceX από το Κένεντι - Η αποστολή του παραμένει άκρως απόρρητη, με στόχο δοκιμές σε τεχνολογίες αιχμής

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Το μυστηριώδες διαστημικό αεροσκάφος X-37B της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ ξεκίνησε νέα μυστική αποστολή Facebook Twitter
0

Το μυστικό διαστημικό αεροσκάφος X-37B της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ εκτοξεύτηκε αυτή την εβδομάδα για την όγδοη αποστολή του. Πότε θα επιστρέψει στη Γη παραμένει επτασφράγιστο μυστικό.

Το X-37B είναι μη επανδρωμένο και μπορεί να παραμείνει σε τροχιά για μήνες ή και χρόνια, πριν επιστρέψει ομαλά σε διάδρομο προσγείωσης. Αυτή η αντοχή και ευελιξία το καθιστούν ιδανικό εργαλείο για την ανάπτυξη νέων στρατιωτικών τεχνολογιών στο Διάστημα.

Η εκτόξευση πραγματοποιήθηκε από το Διαστημικό Κέντρο Κένεντι στη Φλόριντα, με πύραυλο της SpaceX. Σύμφωνα με τη Διαστημική Δύναμη (Space Force), οι στόχοι της αποστολής περιλαμβάνουν τη δοκιμή laser επικοινωνιών και ενός κβαντικού αδρανειακού αισθητήρα, που μπορεί να βελτιώσει την πλοήγηση σε περιβάλλοντα χωρίς GPS.

Η Boeing έχει κατασκευάσει δύο X-37B για το Πεντάγωνο, αξιοποιώντας τεχνολογίες από το Διαστημικό Λεωφορείο της NASA. Εξωτερικά μοιάζει με μικρογραφία του Shuttle, με μήκος 8,8 μέτρα και άνοιγμα φτερών 4,5 μέτρα, ενώ διαθέτει θερμική ασπίδα που το προστατεύει κατά την επανείσοδο στην ατμόσφαιρα, επιτρέποντας την επαναχρησιμοποίησή του.

Η τελευταία αποστολή του, διάρκειας 434 ημερών, περιλάμβανε καινοτόμα πειράματα, όπως η τεχνική aerobraking – χρήση της ατμόσφαιρας για αλλαγή τροχιάς χωρίς καύσιμα.

Η ανάπτυξη του X-37B εντάσσεται στη στρατηγική των ΗΠΑ για υπεροχή στο Διάστημα. Αμερικανοί αξιωματούχοι τονίζουν ότι Κίνα και Ρωσία αναπτύσσουν όπλα και δορυφόρους που μπορούν να απειλήσουν αμερικανικές υποδομές, με την Κίνα ήδη να διαθέτει πάνω από 1.000 δορυφόρους και το δικό της διαστημικό αεροσκάφος, το Shenlong.

Αν και οι ΗΠΑ δεν αποκαλύπτουν λεπτομέρειες για τα φορτία που μεταφέρει το X-37B, παλαιότερες αποστολές περιλάμβαναν πειράματα μετάδοσης ηλιακής ενέργειας στη Γη, δοκιμές νέων υλικών και την απελευθέρωση μικρών δορυφόρων.

Σύμφωνα με τη Boeing, η προηγούμενη πτήση απέδειξε τις δυνατότητες αυτόνομης πλοήγησης στο Διάστημα, κάτι που αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία καθώς η τροχιά γύρω από τη Γη γίνεται πιο «συνωστισμένη».

Παρά τη μυστικότητα που περιβάλλει το πρόγραμμα, είναι σαφές πως το X-37B αποτελεί βασικό κομμάτι της στρατηγικής των ΗΠΑ για τον έλεγχο του Διαστήματος και την ανάπτυξη νέων αμυντικών τεχνολογιών.

Με πληροφορίες από Wall Street Journal

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Έλον Μασκ και Τζεφ Μπέζος σχεδιάζουν ανεφοδιασμό καυσίμων στο διάστημα για αποστολές σε Σελήνη και Άρη

Τech & Science / Έλον Μασκ και Τζεφ Μπέζος σχεδιάζουν ανεφοδιασμό καυσίμων στο διάστημα για αποστολές σε Σελήνη και Άρη

Ο Έλον Μασκ και ο Τζεφ Μπέζος εξερευνούν τον ανεφοδιασμό καυσίμων σε τροχιά, ώστε τα διαστημόπλοια να ταξιδεύουν πιο μακριά με λιγότερο βάρος στην εκτόξευση, ανοίγοντας τον δρόμο για φθηνότερες και μακρινότερες αποστολές στη Σελήνη και τον Άρη
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Η Ουκρανία χτυπά τη Ρωσία στην εθνική της γιορτή: Επίθεση με drone σε σταθμούς πυρηνικών και πετρελαίου

Διεθνή / Η Ουκρανία χτυπά τη Ρωσία στην εθνική της γιορτή: Επίθεση με drone σε σταθμούς πυρηνικών και πετρελαίου

Τις τελευταίες εβδομάδες, και την ώρα που εντείνονται οι συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου υπό την πίεση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, η Ουκρανία έχει εξαπολύσει δεκάδες drone εναντίον του ρωσικού εδάφους
LIFO NEWSROOM
Doulos Phos: Το πλοίο-θρύλος που έγινε ξενοδοχείο πολυτελείας και σώθηκε από τη διάλυση

Διεθνή / Doulos Phos: Το πλοίο-θρύλος που έγινε ξενοδοχείο πολυτελείας και σώθηκε από τη διάλυση

Το MV Doulos Phos, πρώην επιβατηγό πλοίο και αποστολικό σκάφος, μετατράπηκε σε ξενοδοχείο πολυτελείας στην Ινδονησία, διατηρώντας την ιστορική του κληρονομιά και προσφέροντας εμπειρία θάλασσας στην ξηρά
LIFO NEWSROOM
Ιταλικές παραλίες σε κρίση: Ομπρέλες-χρυσάφι αδειάζουν τις ακτές

Διεθνή / Ιταλικές παραλίες σε κρίση: Ομπρέλες-χρυσάφι αδειάζουν τις ακτές

Οργή στην Ιταλία για τις εξωφρενικές τιμές στις παραλίες. Ομπρέλα και δύο ξαπλώστρες φτάνουν έως και 117€ την ημέρα, με τις οικογένειες να εγκαταλείπουν τα beach clubs. Πώς η κρίση μισθών και η πολιτική αντιπαράθεση αλλάζουν το καλοκαίρι των Ιταλών
LIFO NEWSROOM
Το Πεντάγωνο μπλοκάρει την Ουκρανία: Γιατί οι ΗΠΑ δεν την αφήνουν να χτυπήσει τη Ρωσία με ATACMS

Διεθνή / Το Πεντάγωνο μπλοκάρει την Ουκρανία: Γιατί οι ΗΠΑ δεν την αφήνουν να χτυπήσει τη Ρωσία με ATACMS

Οι ΗΠΑ εμποδίζουν την Ουκρανία να χρησιμοποιήσει αμερικανικούς πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς κατά στόχων στη Ρωσία, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ πιέζει για ειρηνευτικές συνομιλίες με το Κρεμλίνο
LIFO NEWSROOM
Γερμανία: Από «δημοσιονομικός άγιος» σε «αμαρτωλό» – Η εκτόξευση των αμυντικών δαπανών και το χρέος

Διεθνή / Γερμανία: Από «δημοσιονομικός άγιος» σε «αμαρτωλό» – Η εκτόξευση των αμυντικών δαπανών και το χρέος

Μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία, η Γερμανία αυξάνει δραστικά τις αμυντικές δαπάνες, χαλαρώνει τον «φρένο χρέους» και δανείζεται μαζικά, προκαλώντας ανησυχία για το μέλλον της οικονομίας
LIFO NEWSROOM
Νότια Αφρική: Συνελήφθη ο «βαρόνος των ρινόκερων» για λαθρεμπόριο 964 κεράτων αξίας 14 εκατ. δολαρίων

Διεθνή / Νότια Αφρική: Συνελήφθη ο «βαρόνος των ρινόκερων» για λαθρεμπόριο 964 κεράτων αξίας 14 εκατ. δολαρίων

Ο 83χρονος Τζον Χιουμ, πρώην κτηματομεσίτης και ιδιοκτήτης του μεγαλύτερου ιδιωτικού κοπαδιού ρινόκερων, συνελήφθη στη Νότια Αφρική κατηγορούμενος για λαθρεμπόριο κεράτων
LIFO NEWSROOM
 
 