Ουκρανία: Πυραυλικές επιθέσεις σε Κίεβο και Λβιβ - Χτυπήθηκε πολυκατοικία

Για 23η ημέρα συνεχίζεται ο πόλεμος στην Ουκρανία με τους Ρώσους να έχουν περικυκλώσει σημαντικές πόλεις της χώρας βομβαρδίζοντας όχι μόνο το Κίεβο αλλά και τη Λβιβ που βρίσκεται στα δυτικά.

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι τέσσερις τραυματίστηκαν όταν τμήματα ενός ρωσικού πυραύλου έπεσαν σε πολυκατοικία στο βόρειο τμήμα της ουκρανικής πρωτεύουσας, το πρωί της Παρασκευής, όπως ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Οι υπηρεσίες ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους ότι 12 άνθρωποι διασώθηκαν και 98 απομακρύνθηκαν από το πενταώροφο κτίριο, μετέδωσε το Reuters.

#Kyiv's mayor #Klitschko arrived at the scene of explosion in #Podilsky district.



According to preliminary information one person was killed and 19 injured, including four children.



Six residential buildings, a kindergarten and a school were damaged. pic.twitter.com/Yo1ER5c8MD