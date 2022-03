Ουκρανία: «Όχι στον πόλεμο» φώναξαν δημοσιογράφοι ρωσικού καναλιού πριν «πέσει μαύρο»

Με ένα δυνατό μήνυμα κατά του πολέμου που εξαπέλυσε πριν από εννέα ημέρες ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, στην Ουκρανία έσβησαν τα φώτα στο ρωσικό τηλεοπτικό κανάλι «TV Rain».

Την περασμένη Τρίτη η ρωσική γενική Εισαγγελία αποφάσισε να τερματίσει τη λειτουργία του σταθμού, καθώς όπως ανέφερε μετέδιδε «ψευδείς ειδήσεις» σχετικά με τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Δημοσιογράφοι, τεχνικοί, αλλά και όλοι οι εργαζόμενοι στο ρωσικό κανάλι «TV Rain», φώναξαν δυνατά «όχι στον πόλεμο», μετά την απόφαση του Ρώσου προέδρου να «πέσει μαύρο», στο τηλεοπτικό δίκτυο.

The Entire staff of the Russian TV channel “the rain” resigned during a live stream with last words: “no war” and then played “swan lake” ballet video (just like they did on all USSR tv channels when it suddenly collapsed) #UkraineRussianWar #Ukraine #UkraineWar #Putin #Russia pic.twitter.com/NAkWlghe0r

Οι δημοσιογράφοι του καναλιού είχαν εκφράσει από την αρχή της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία την αντίθεσή τους στις ενέργειες του Ρώσου προέδρου.

Μάλιστα κάποιοι, έχουν εγκαταλείψει τη χώρα, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα, καθώς φοβούνται για την ασφάλειά τους.

Η ρυθμιστική αρχή τηλεπικοινωνιών της Ρωσίας είχε ήδη μπλοκάρει από την αρχή της εβδομάδας τη μετάδοση του «TV Rain», με αποτέλεσμα δημοσιογράφοι και τεχνικοί να μεταδώσουν την τελευταία ζωντανή εκπομπή μέσω του YouTube. Στο τέλος συγκεντρώθηκαν όλοι στο κεντρικό στούντιο και φώναξαν «όχι στον πόλεμο». Στη συνέχεια μάλιστα έβαλαν να παίξει η «Λίμνη των Κύκνων», όπως έκαναν το 1991 οι σοβιετικοί τηλεοπτικοί σταθμοί αντί να δείχνουν τον πόλεμο.

Meanwhile TVRain, the last independent media outlet operating in Russia, has shut down — here's the last few minutes of its broadcast, poorly Google Translated. It then cut to Swan Lake, which has particular relevance: https://t.co/XXtUHroZkt pic.twitter.com/Iq7HSal7FW