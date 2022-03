Ουκρανία: Νέος συναγερμός στο Τσερνόμπιλ– Πυρκαγιές κοντά στο πυρηνικό εργοστάσιο

Νέα ανησυχία προκαλεί η κατάσταση στον πυρηνικό σταθμό του Τσερνόμπιλ, καθώς στην περιοχή κοντά στο πυρηνικό εργοστάσιο έχουν ξεσπάσει δασικές πυρκαγιές.

Ουκρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν πως στο «ραδιενεργό δάσος» που περιβάλλει το πυρηνικό εργοστάσιο του Τσερνόμπιλ έχουν ξεσπάσει επτά μικρές πυρκαγιές.

7 wildfires, likely caused by artillery shelling or arson, have broken out in the area surrounding the #Chornobyl NPP, @ua_parliament reports. The area is now controlled by the 🇷🇺 troops, so the fires are burning unchecked, raising worries that the radiation smoke could spread.