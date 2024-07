Ουκρανία: Νέα ρωσική πυραυλική επίθεση - Αυτή τη φορά σε παιδική χαρά στο Μικολάιβ

Μετά το νοσοκομείο Πάιδων λίγες ημέρες πριν, αυτή τη φορά η νέα πυραυλική επίθεση της Ρωσίας, έπληξε παιδική χαρά στο Μικολάιβ της Ουκρανίας.

Η πόλη βρίσκεται νότια της χώρας, ενώ σύμφωνα με τις πληροφορίες από την πυραυλική επίθεση τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ανάμεσά τους και ένα παιδί. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, τραυματίστηκαν άλλοι πέντε. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι μάλιστα, ανήρτησε εικόνες από το σημείο της επίθεσης.

«Μια παιδική χαρά κοντά σε ένα συνηθισμένο σπίτι... Κάθε μέρα η Ρωσία αποδεικνύει με τον τρόμο της ότι η πίεση (στην Ουκρανία) δεν είναι αρκετή», ανέφερε χαρακτηριστικά. Στις φωτογραφίες διακρίνονται δύο πτώματα να κείτονται στο έδαφος. Το ένα είναι το ακρωτηριασμένο πτώμα ενός παιδιού, καλυμμένο με αίματα, σκόνη και συντρίμμια, ενώ δίπλα του βρίσκεται ένα τμήμα ενός πυραύλου.



Το Μικολάιβ και η γύρω περιοχή, δέχονται τακτικά ρωσικές επιθέσεις. Ο περιφερειακός κυβερνήτης της περιοχής χαιρέτισε τους κατοίκους της πόλης που έσπευσαν στο σημείο για να βοηθήσουν πριν φτάσουν οι γιατροί, ενώ σημείωσε πως ένας άλλος πύραυλος προσγειώθηκε αλλού στην περιοχή.

Around 5.15pm the russian🇷🇺airforce murdered 3 civilians including a boy 12yrs when they fired a tactical cruise missile at a kindergarten in Mykolaiv. A further 5 civilians were injured in the attack on the residential district. Apartment buildings were also hit. pic.twitter.com/nEyjupQBcI