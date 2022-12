Ουκρανία: Η Λευκορωσία είναι πιθανό να μπει στον πόλεμο-Θα δώσουν όπλα σε εθελοντές

«Είναι πιθανό η Λευκορωσία να προετοιμάζεται για πόλεμο κατά της Ουκρανίας», δήλωσε ο αναπληρωτής επικεφαλής της Κύριας Επιχειρησιακής Διεύθυνσης του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας Αλεξέι Γκρόμοφ κατά τη διάρκεια ενημέρωσης.

Ο Γκρόμοφ ενημέρωσε πως «στις παραμεθόριες περιοχές της περιοχής του Μπρέστ (σ.σ. Λευκορωσία), την περασμένη εβδομάδα, συνεχίστηκε η διαδικασία κινητοποίησης εθελοντών για να ενταχθούν στην εδαφική άμυνα της χώρας». Οι υποψήφιοι ενημερώνονται ότι εάν επιβληθεί στρατιωτικός νόμος, θα τους δοθούν όπλα και πυρομαχικά και η κύρια ενασχόλησή τους θα είναι η άμυνα και η προστασία των κοινοτήτων, σύμφωνα με τον Γκρόμοφ.

