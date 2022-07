Ουκρανία: 15 νεκροί, δεκάδες εγκλωβισμένοι σε συγκρότημα κατοικιών στο Ντονέτσκ - Μετά από ρωσικό βομβαρδισμό

Δεκαπέντε άνθρωποι ανασύρθηκαν σήμερα νεκροί από τα συντρίμμια μιας πολυκατοικίας που επλήγη από ρωσικές ρουκέτες στην επαρχία Ντονέτσκ της Ουκρανίας, με αποτέλεσμα να καταρρεύσει, ανακοίνωσαν διασώστες προσθέτοντας ότι 24 άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα χαλάσματα.

Ο κυβερνήτης Πάβλο Κιριλένκο ανέφερε στο Telegram ότι το πλήγμα εξαπολύθηκε χθες Σάββατο το βράδυ εναντίον της πόλης Τσάσιβ Γιαρ και είχε στόχο ένα τετραώροφο κτίριο κατοικιών.

A residential house collapsed in the city of #ChasivYar in #Donetsk region. Yesterday the #Russians shelled the city with "Uragan" multiple rocket launchers.



About 30 people remain under the rubble. Rescuers are conducting search operations. pic.twitter.com/NoBC7JUyP8