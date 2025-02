«Όσες δεν ξέφυγαν, τις βίασαν»: Θύματα της επίθεσης στην Γκόμα περιγράφουν όσα βίωσαν

Την τραυματική εμπειρία τους από την εισβολή ανταρτών στα ανατολικά της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, μοιράστηκαν επιζήσασες στο BBC.

Στόχος των επιθέσεων του Ιανουαρίου, ήταν γυναίκες κρατούμενες στη φυλακή Munzene της Γκόμα, από την οποία έγινε μαζική απόδραση. Σύμφωνα με αναφορές του ΟΗΕ, πάνω από 150 γυναίκες κρατούμενες βιάστηκαν και κάηκαν ζωντανές κατά τη διάρκεια του χάους. Το Channel 4 News κατέγραψε τα πλάνα με εργαζόμενους του Ερυθρού Σταυρού να απομακρύνουν απανθρακωμένα πτώματα από τη γυναικεία πτέρυγα.

«Μου είπε ότι αν προσπαθούσα να δραπετεύσω, θα με σκότωνε», θυμάται η 22χρονη Pascaline ανακαλώντας τα λόγια του βιαστή της, για τις πρώτες πρωινές ώρες της 27ης Ιανουαρίου.

«Με ανάγκασαν να το αφήσω να συμβεί αντί να χάσω τη ζωή μου. Ακούσαμε έναν θόρυβο καθώς πηδούσαν στις δεξαμενές νερού. Ήταν τόσοι πολλοί, και ήμασταν τόσο τρομοκρατημένες. Αυτές που δεν είχαν τύχη βιάστηκαν. Αυτές που είχαν τύχη έφυγαν χωρίς να βιαστούν» πρόσθεσε.

«Κάποια στιγμή δεν ήξερα τι συνέβαινε πια. Ήταν μετά την ώρα που είδα τους άλλους να πεθαίνουν που άρχισα να συγκεντρώνομαι, θα έλεγα ότι ήταν ο Θεός που ήθελε να σωθώ» συνέχισε η Pascaline.

⚠️ WARNING: This post contains graphic descriptions of violence & sexual abuse

Τη δική της τραυματική εμπειρία εξιστορεί και η Nadine, περιγράφοντας: «Όταν κοιμάμαι τη νύχτα, όλα όσα είδα εδώ μου επιστρέφουν. Βλέπω ξανά τους νεκρούς - τόσα πολλά πτώματα όσο είδα εδώ μέχρι να φύγω. Αντί να ανοίξουν την πόρτα, μας άφησαν να πεθάνουμε σαν ζώα εδώ».

«Ήρθαν με αλκοόλ. Ήθελαν να ναρκώσουν τον κόσμο. Με πήραν με τη βία. Πήραν όλες τις γυναίκες εδώ», θυμάται.

Άλλη γυναίκα - θύμα των επιθέσεων στο Κονγκό, η Florence περιγράφει στο BBC: «Η φυλακή ήταν περικυκλωμένη από στρατιώτες και αστυνομικούς που, αντί να έρθουν να σβήσουν τη φωτιά, έριχναν σφαίρες και ρίχνανε δακρυγόνα σε εμάς. Το κράτος έπρεπε να είχε ανοίξει τις πόρτες όταν είδε τη φωτιά ή να είχε έρθει να την σβήσει. Αν κάποια φυλακισμένη έβγαινε, τον πυροβολούσαν. Όταν πετούσαν οι σφαίρες, ήμουν γονατιστή παρακαλώντας τον Θεό να μας σώσει από αυτήν την κακή κατάσταση».

Τελευταία αποτυπώνεται η μαρτυρία της Sifa, η οποία έχασε την κόρη της στη διάρκεια της επίθεσης.

«Είχα την Έστερ στην πλάτη μου. Όταν θέλαμε να δραπετεύσουμε, κάτι έπεσε πάνω της. Μια βόμβα; Δεν ξέρω τι. Πέθανε επί τόπου. Κανείς δεν θα ακολουθήσει [αυτή την υπόθεση]. Κανείς δεν θα διωχθεί. Έχει τελειώσει ήδη».

