Ο Βίκτορ Ορμπάν δήλωσε σήμερα ότι οι προσπάθειες της ΕΕ να αναγκάσει την Ουγγαρία να εγκαταλείψει τον νέο νόμο που απαγορεύει την προώθηση της ομοφυλοφιλίας στα σχολεία θα είναι μάταιες.

Η κυβέρνησή του δεν θα επιτρέψει στους ΛΟΑΤΚΙ ακτιβιστές να εισέλθουν στα σχολεία, δήλωσε ο Ούγγρος πρωθυπουργός.

Ο δεξιός ηγέτης μίλησε σήμερα, ημέρα όπου τέθηκε σε ισχύ ο νέος αμφιλεγόμενος νόμος. Σύμφωνα με αυτόν, απαγορεύεται στα σχολεία να χρησιμοποιείται υλικό που θεωρείται ότι προωθεί την ομοφυλοφιλία και την αλλαγή φύλου. Επίσης, ο νόμος απαγορεύει να δείχνουν σε άτομα κάτω των 18 ετών πορνογραφικό περιεχόμενο.

Προτείνει επίσης τη δημιουργία μιας λίστας ομάδων που επιτρέπεται να πραγματοποιούν σεξουαλικές εκπαιδευτικές συνεδρίες στα σχολεία.

Η Ευρωπαία Επίτροπος, Ούρσουλα φον Ντερ Λάιεν διαμήνυσε στην Ουγγαρία την Τετάρτη ότι πρέπει να καταργήσει τη συγκεκριμένη νομοθεσία ή να αντιμετωπίσει πλήρη επιβολή του ευρωπαϊκού δικαίου.

Όμως ο Όρμπαν ανένδοτος, είπε ότι μόνο η Ουγγαρία είχε το δικαίωμα να αποφασίζει πώς θα πρέπει να μεγαλώνουν και να εκπαιδεύονται τα παιδιά της.

Ο νόμος, τον οποίο οι επικριτές λένε ότι συνδυάζει λανθασμένα την παιδεραστία με ζητήματα που αφορούν στην ΛΟΑΤΚΙ + κοινότητα, προκάλεσε κύμα διαμαρτυριών στην Ουγγαρία. Ομάδες για τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας κάλεσαν το κόμμα Fidesz του Ορμπάν να αποσύρει το νομοσχέδιο.

Την ίδια ώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ξεκινήσει έρευνα σχετικά με αυτό.

«Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλουν να αφήσουμε τους ΛΟΑΤΚΙ ακτιβιστές και τις οργανώσεις μέσα στα νηπιαγωγεία και τα σχολεία. Η Ουγγαρία δεν το θέλει αυτό», δήλωσε ο Ορμπάν στην επίσημη σελίδα του στο Facebook.

Το ζήτημα, όπως είπε, είναι θέμα εθνικής κυριαρχίας.

«Οι γραφειοκράτες των Βρυξελλών δεν έχουν καμία δουλειά εδώ, ανεξάρτητα από το τι κάνουν, δεν θα αφήσουμε τους ΛΟΑΤΚΙ ακτιβιστές ανάμεσα στα παιδιά μας».

Ο Όρμπαν, ο οποίος βρίσκεται στην εξουσία από το 2010 και αντιμετωπίζει έναν δυνητικά σκληρό εκλογικό αγώνα τον επόμενο χρόνο, έχει γίνει όλο και πιο ριζοσπαστικός στην κοινωνική πολιτική του σε έναν αυτοανακηρυγμένο αγώνα για να προστατεύσει αυτό, που ο ίδιος αποκαλεί «παραδοσιακές χριστιανικές αξίες από τον δυτικό φιλελευθερισμό».

Ωστόσο, και το κόμμα της αντιπολίτευσης Jobbik, στήριξε επίσης το συγκεκριμένο νομοσχέδιο στο κοινοβούλιο.

Την Πέμπτη, η Διεθνής Αμνηστία και η κοινωνία του Hatter άφησαν στον ουρανό ένα τεράστιο μπαλόνι σε σχήμα καρδιάς με το ουράνιο τόξο πάνω από το κτίριο του κοινοβουλίου της Ουγγαρίας σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τον νόμο.

«Στόχος του είναι να διαγράψει τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα από τη δημόσια σφαίρα», δήλωσε ο David Vigh, διευθυντής της Διεθνούς Αμνηστίας στην Ουγγαρία.

Πρόσθεσε ότι ούτε θα τηρήσουν τον νέο νόμο ούτε θα αλλάξουν τα εκπαιδευτικά τους προγράμματα.

