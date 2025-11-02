ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Ομπάμα κατά Τραμπ: Είναι σαν να έχουμε κάθε ημέρα Halloween, μας προσφέρει δόσεις τρέλας

Ο Μπαράκ Ομπάμα επέκρινε τις πολιτικές Τραμπ μιλώντας στις προεκλογικές συγκεντρώσεις δύο υποψήφιων κυβερνητών

LifO Newsroom
LifO Newsroom
ΟΜΠΑΜΑ ΤΡΑΜΠ ΤΡΕΛΑ Facebook Twitter
Φωτ.: Instagram
0

Τον Ντόναλντ Τραμπ επέκρινε, χθες Σάββατο, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα.

Στάθηκε στις «χαοτικές» πολιτικές του και προειδοποίησε για τους κινδύνους που απειλούν την αμερικανική δημοκρατία σε ομιλίες του σε δύο ξεχωριστές προεκλογικές συγκεντρώσεις υποψήφιων κυβερνητών των Δημοκρατικών.

Ο Ομπάμα, που παραμένει ιδιαίτερα δημοφιλής μεταξύ των Δημοκρατικών ψηφοφόρων, επιτέθηκε στις πολιτικές του νυν προέδρου του ΗΠΑ στην προεκλογική συγκέντρωση της υποψήφιας κυβερνήτη της Βιρτζίνια Άμπιγκεϊλ Σπάνμπεργκερ και του υποψήφιου κυβερνήτη του Νιού Τζέρσεϊ Μίκι Σέριλ.

«Ας το παραδεχθούμε, η χώρα μας και η πολιτική μας βρίσκονται σε ένα αρκετά ζοφερό σημείο αυτή τη στιγμή», είπε ο πρώην πρόεδρος απευθυνόμενος στους υποστηρικτές της Σπάνμπεργκερ που είχαν συγκεντρωθεί στο πανεπιστήμιο Old Dominion στο Νόρφολκ της Βιρτζίνια.

«Είναι δύσκολο να αποφασίσω από πού να ξεκινήσω διότι κάθε ημέρα αυτός ο Λευκός Οίκος προσφέρει στους πολίτες δόσεις ανομίας και απερισκεψίας και κακόβουλης και απλώς παράλογης τρέλας», πρόσθεσε.

Ομπάμα κατά Τραμπ για τους δασμούς

Ο Ομπάμα καταφέρθηκε εναντίον της «χαοτικής» δασμολογικής πολιτικής του Τραμπ και της ανάπτυξης της Εθνοφρουράς σε αμερικανικές πολιτείες.

Εννέα μήνες μετά την έναρξη της δεύτερης θητείας του Τραμπ «η κατάσταση έχει βελτιωθεί» για εκείνους που θέλησαν «να δοκιμάσουν την τύχη τους» με τον Ρεπουμπλικάνο, αναρωτήθηκε ο Ομπάμα.

«Η οικονομία λειτουργεί καλύτερα για εσάς; Διότι έχει σίγουρα βελτιωθεί για τον Τραμπ και την οικογένειά του», πρόσθεσε.

Εξάλλου ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ εξέφρασε την έκπληξή του για το πόσο γρήγορα επιχειρηματίες, δικηγορικά γραφεία και πανεπιστήμια επέλεξαν «να κλίνουν το γόνυ» για να κατευνάσουν τον Τραμπ.

«Είναι σαν να έχουμε κάθε ημέρα Halloween»

Αργότερα, σε προεκλογική συγκέντρωση στο Νιούαρκ του Νιού Τζέρσεϊ, ο Ομπάμα επέμεινε στα ίδια θέματα και συνέχισε να επικρίνει τον Ρεπουμπλικάνο πρόεδρο των ΗΠΑ.

«Είναι σαν να έχουμε κάθε ημέρα Halloween, όμως έχει μόνο κόλπα και κανένα κέρασμα», σχολίασε ο Ομπάμα, χρησιμοποιώντας τη φράση «trick or treat» (κόλπο ή κέρασμα) που λένε τα παιδιά το βράδυ της γιορτής αυτής.

Από την ομιλία του πρώην προέδρου των ΗΠΑ δεν έλειψαν και τα ειρωνικά σχόλια, όταν αναφέρθηκε, για παράδειγμα, στην απόφαση του Τραμπ να ανακαινίσει κάποια δωμάτια του Λευκού Οίκου εν μέσω παράλυσης του ομοσπονδιακού κράτους.

«Για να είμαστε δίκαιοι, έχει επικεντρωθεί σε κάποια κρίσιμα ζητήματα, όπως να βάλει πλακάκια στον Κήπο των Ρόδων προκειμένου να μην γεμίζουν λάσπες τα παπούτσια των ανθρώπων και να κατασκευάσει μια αίθουσα χορού αξίας 300 εκατ. δολαρίων», σχολίασε ο Ομπάμα.

Ο πρώην πρόεδρος (2009-2017) αναφέρθηκε και ευρύτερα στην αμερικανική πολιτική, εκφράζοντας τις ανησυχίες του. «Δεν χρειάζεται να εικάσουμε για τους κινδύνους που απειλούν τη δημοκρατία μας: είναι πραγματικοί», τόνισε.

Παράλληλα επέκρινε τους Ρεπουμπλικάνους στο Κογκρέσο οι οποίοι, σύμφωνα με τον Ομπάμα, «αρνούνται να αντιταχθούν στον πρόεδρο ακόμη κι όταν γνωρίζουν ότι είναι εκτός ορίων», ενώ εξέφρασε και την ανησυχία του για το Ανώτατο Δικαστήριο το οποίο «δεν δείχνει την παραμικρή βούληση να ελέγξει τις υπερβολές αυτής της κυβέρνησης».

Τα αποτελέσματα των εκλογών για κυβερνήτη στη Βιρτζίνια και το Νιού Τζέρσεϊ, που θα διεξαχθούν την Τρίτη, αναμένονται με αγωνία καθώς θα αποτελέσουν, σε έναν βαθμό, βαρόμετρο για τις ενδιάμεσες εκλογές του 2026.

Η Άμπιγκεϊλ Σπάνμπεργκερ, πρώην μέλος της CIA και γερουσιάστρια επί έξι χρόνια, είναι φαβορί να κερδίσει στη Βιρτζίνια. Ωστόσο ο Μίκι Σέριλ εμφανίζεται στις δημοσκοπήσεις να δίνει μάχη στήθος με στήθος με τον Ρεπουμπλικάνο Τζακ Τσιαταρέλι στο Νιού Τζέρσεϊ.

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

«Καρφιά» του Λευκού Οίκου προς την Επιτροπή Νόμπελ: «Απέδειξαν ότι βάζουν την πολιτική πάνω από την ειρήνη»

Διεθνή / «Καρφιά» του Λευκού Οίκου προς την Επιτροπή Νόμπελ: «Απέδειξαν ότι βάζουν την πολιτική πάνω από την ειρήνη»

Αφού η Επιτροπή Νόμπελ αγνόησε τον Ντόναλντ Τραμπ, ο διευθυντής επικοινωνίας του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι δεν αναγνώρισαν «έναν ανθρωπιστή που κινεί βουνά με τη δύναμη της θέλησής του»
LIFO NEWSROOM
O Τραμπ έφτιαξε μια «προεδρική Λεωφορό της Δόξας» με το «πορτρέτο» του Μπάιντεν να ξεχωρίζει

Διεθνή / O Τραμπ έφτιαξε την «προεδρική Λεωφορό της Δόξας» με το «πορτρέτο» του Μπάιντεν να ξεχωρίζει

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε αποκαλύψει τα σχέδιά του για τα πορτρέτα, σε συνέντευξη στο The Daily Caller, ισχυριζόμενος ότι δεν θα αντιμετωπιστούν όλοι οι πρόεδροι με τον ίδιο τρόπο
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

JK ROWLING GLAMOUR

Διεθνή / JK Rowling: Το εξώφυλλο με τις τρανς γυναίκες που την εξόργισε και η απάντηση του περιοδικού

Στο εξώφυλλο ποζάρει μια ομάδα τρανς γυναικών φορώντας μπλουζάκια «Protect the Dolls» που δημιουργήθηκαν από τον σχεδιαστή Connor Ives για να συγκεντρώσουν χρήματα για το φιλανθρωπικό ίδρυμα Trans Lifeline
LIFO NEWSROOM
«Από την ειρηνική Ευρώπη, στην Ευρώπη των όπλων»

LiFO politics / «Από την ειρηνική Ευρώπη, στην Ευρώπη των όπλων»

Ποιες πολιτικές, ποιοι σχεδιασμοί και ποια πρόσωπα βρίσκονται πίσω από την έκρηξη των αμυντικών δαπανών στην Ευρωπαϊκή Ένωση; Ποιοι είναι οι μεγάλοι λομπίστες της ευρωπαϊκής πολεμικής βιομηχανίας και πώς επηρεάζουν την ευρωπαϊκή πολιτική; Η Βασιλική Σιούτη συζητά για τα θέματα αυτά με τον Φέρρυ Μπατζόγλου, δημοσιογράφο-ανταποκριτή γερμανικών ΜΜΕ στην Αθήνα.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΙΟΥΤΗ
Ένας χρόνος μετά το Νόβι Σαντ: Δεκάδες χιλιάδες Σέρβοι τίμησαν τα 16 θύματα της κατάρρευσης

Διεθνή / Ένας χρόνος μετά το Νόβι Σαντ: Δεκάδες χιλιάδες Σέρβοι τίμησαν τα 16 θύματα της κατάρρευσης

Το πλήθος τήρησε 16 λεπτά σιγής, ενώ εκατοντάδες άνθρωποι τοποθέτησαν λουλούδια και κεριά γύρω από τα κιγκλιδώματα που εξακολουθούν να περιβάλλουν την είσοδο του σταθμού
LIFO NEWSROOM
Τέως πρίγκιπας Άντριου: Μετά την αποφυλάκιση του Έπσταϊν, ήθελε να τα «ξαναπούν από κοντά»

Διεθνή / Τέως πρίγκιπας Άντριου: Μετά την αποφυλάκιση του Έπσταϊν, ήθελε να τα «ξαναπούν από κοντά»

Τα έγγραφα της υπόθεσης φανερώνουν επίσης ότι η JP Morgan είχε προειδοποιήσει τις αμερικανικές αρχές για συναλλαγές που συνδέονταν με τον Έπσταϊν και ενδέχεται να σχετίζονταν με υποθέσεις εμπορίας ανθρώπων
LIFO NEWSROOM
«Favela Lives Matter»: Χιλιάδες στους δρόμους του Ρίο μετά την πιο φονική αστυνομική επιχείρηση στη Βραζιλία

Διεθνή / «Favela Lives Matter»: Χιλιάδες στους δρόμους του Ρίο μετά την πιο φονική αστυνομική επιχείρηση στη Βραζιλία

Οι διαδηλωτές κάλεσαν την κυβέρνηση να επανεξετάσει την πολιτική αστυνόμευσης που, όπως υποστηρίζουν, αντιμετωπίζει τις λαϊκές συνοικίες ως «ζώνες πολέμου»
LIFO NEWSROOM
Τανζανία: H Σαμίγια Σουλούχου Χασάν επανεκλέγεται πρόεδρος και εκατοντάδες θεωρούνται νεκροί στις ταραχές

Διεθνή / Τανζανία: H Σαμίγια Σουλούχου Χασάν επανεκλέγεται πρόεδρος και εκατοντάδες θεωρούνται νεκροί στις ταραχές

Οι διαδηλώσεις οδηγούνται κυρίως από νέους - Κατηγορούν την κυβέρνηση ότι υπονομεύει τη δημοκρατία καταστέλλοντας τους βασικούς ηγέτες της αντιπολίτευσης
LIFO NEWSROOM
Μαλδίβες: Η πρώτη χώρα που απαγορεύει το κάπνισμα σε όποιον γεννήθηκε μετά το 2007

Διεθνή / Μαλδίβες: Η πρώτη χώρα που απαγορεύει το κάπνισμα σε όποιον γεννήθηκε μετά το 2007

Οι Μαλδίβες πρωτοπορούν απαγορεύοντας σε όποιον γεννήθηκε μετά την 1η Ιανουαρίου του 2007 να αγοράζει ή να χρησιμοποιεί καπνό, με στόχο την «προώθηση μιας γενιάς χωρίς τσιγάρο»
LIFO NEWSROOM
 
 