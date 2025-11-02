Ομπάμα κατά Τραμπ: Είναι σαν να έχουμε κάθε ημέρα Halloween, μας προσφέρει δόσεις τρέλας

Τον Ντόναλντ Τραμπ επέκρινε, χθες Σάββατο, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα.

Στάθηκε στις «χαοτικές» πολιτικές του και προειδοποίησε για τους κινδύνους που απειλούν την αμερικανική δημοκρατία σε ομιλίες του σε δύο ξεχωριστές προεκλογικές συγκεντρώσεις υποψήφιων κυβερνητών των Δημοκρατικών.

Ο Ομπάμα, που παραμένει ιδιαίτερα δημοφιλής μεταξύ των Δημοκρατικών ψηφοφόρων, επιτέθηκε στις πολιτικές του νυν προέδρου του ΗΠΑ στην προεκλογική συγκέντρωση της υποψήφιας κυβερνήτη της Βιρτζίνια Άμπιγκεϊλ Σπάνμπεργκερ και του υποψήφιου κυβερνήτη του Νιού Τζέρσεϊ Μίκι Σέριλ.

«Ας το παραδεχθούμε, η χώρα μας και η πολιτική μας βρίσκονται σε ένα αρκετά ζοφερό σημείο αυτή τη στιγμή», είπε ο πρώην πρόεδρος απευθυνόμενος στους υποστηρικτές της Σπάνμπεργκερ που είχαν συγκεντρωθεί στο πανεπιστήμιο Old Dominion στο Νόρφολκ της Βιρτζίνια.

«Είναι δύσκολο να αποφασίσω από πού να ξεκινήσω διότι κάθε ημέρα αυτός ο Λευκός Οίκος προσφέρει στους πολίτες δόσεις ανομίας και απερισκεψίας και κακόβουλης και απλώς παράλογης τρέλας», πρόσθεσε.

Ομπάμα κατά Τραμπ για τους δασμούς

Ο Ομπάμα καταφέρθηκε εναντίον της «χαοτικής» δασμολογικής πολιτικής του Τραμπ και της ανάπτυξης της Εθνοφρουράς σε αμερικανικές πολιτείες.

Εννέα μήνες μετά την έναρξη της δεύτερης θητείας του Τραμπ «η κατάσταση έχει βελτιωθεί» για εκείνους που θέλησαν «να δοκιμάσουν την τύχη τους» με τον Ρεπουμπλικάνο, αναρωτήθηκε ο Ομπάμα.

«Η οικονομία λειτουργεί καλύτερα για εσάς; Διότι έχει σίγουρα βελτιωθεί για τον Τραμπ και την οικογένειά του», πρόσθεσε.

Εξάλλου ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ εξέφρασε την έκπληξή του για το πόσο γρήγορα επιχειρηματίες, δικηγορικά γραφεία και πανεπιστήμια επέλεξαν «να κλίνουν το γόνυ» για να κατευνάσουν τον Τραμπ.

«Είναι σαν να έχουμε κάθε ημέρα Halloween»

Αργότερα, σε προεκλογική συγκέντρωση στο Νιούαρκ του Νιού Τζέρσεϊ, ο Ομπάμα επέμεινε στα ίδια θέματα και συνέχισε να επικρίνει τον Ρεπουμπλικάνο πρόεδρο των ΗΠΑ.

«Είναι σαν να έχουμε κάθε ημέρα Halloween, όμως έχει μόνο κόλπα και κανένα κέρασμα», σχολίασε ο Ομπάμα, χρησιμοποιώντας τη φράση «trick or treat» (κόλπο ή κέρασμα) που λένε τα παιδιά το βράδυ της γιορτής αυτής.

Από την ομιλία του πρώην προέδρου των ΗΠΑ δεν έλειψαν και τα ειρωνικά σχόλια, όταν αναφέρθηκε, για παράδειγμα, στην απόφαση του Τραμπ να ανακαινίσει κάποια δωμάτια του Λευκού Οίκου εν μέσω παράλυσης του ομοσπονδιακού κράτους.

«Για να είμαστε δίκαιοι, έχει επικεντρωθεί σε κάποια κρίσιμα ζητήματα, όπως να βάλει πλακάκια στον Κήπο των Ρόδων προκειμένου να μην γεμίζουν λάσπες τα παπούτσια των ανθρώπων και να κατασκευάσει μια αίθουσα χορού αξίας 300 εκατ. δολαρίων», σχολίασε ο Ομπάμα.

Ο πρώην πρόεδρος (2009-2017) αναφέρθηκε και ευρύτερα στην αμερικανική πολιτική, εκφράζοντας τις ανησυχίες του. «Δεν χρειάζεται να εικάσουμε για τους κινδύνους που απειλούν τη δημοκρατία μας: είναι πραγματικοί», τόνισε.

Παράλληλα επέκρινε τους Ρεπουμπλικάνους στο Κογκρέσο οι οποίοι, σύμφωνα με τον Ομπάμα, «αρνούνται να αντιταχθούν στον πρόεδρο ακόμη κι όταν γνωρίζουν ότι είναι εκτός ορίων», ενώ εξέφρασε και την ανησυχία του για το Ανώτατο Δικαστήριο το οποίο «δεν δείχνει την παραμικρή βούληση να ελέγξει τις υπερβολές αυτής της κυβέρνησης».

Τα αποτελέσματα των εκλογών για κυβερνήτη στη Βιρτζίνια και το Νιού Τζέρσεϊ, που θα διεξαχθούν την Τρίτη, αναμένονται με αγωνία καθώς θα αποτελέσουν, σε έναν βαθμό, βαρόμετρο για τις ενδιάμεσες εκλογές του 2026.

Η Άμπιγκεϊλ Σπάνμπεργκερ, πρώην μέλος της CIA και γερουσιάστρια επί έξι χρόνια, είναι φαβορί να κερδίσει στη Βιρτζίνια. Ωστόσο ο Μίκι Σέριλ εμφανίζεται στις δημοσκοπήσεις να δίνει μάχη στήθος με στήθος με τον Ρεπουμπλικάνο Τζακ Τσιαταρέλι στο Νιού Τζέρσεϊ.