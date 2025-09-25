Ομπάμα για ισχυρισμούς Τραμπ ότι αυτισμός και παρακεταμόλη συνδέονται: Είναι «βία κατά της αλήθειας»

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα, αναφέρθηκε στους ισχυρισμούς του Ντόναλντ Τραμπ που συνδέουν την παρακεταμόλη με τον αυτισμό στα βρέφη και τόνισε ότι αυτές οι δηλώσεις αποτελούν «βία κατά της αλήθειας» που θα μπορούσε να βλάψει τις έγκυες γυναίκες αν φοβούνται πολύ να πάρουν παυσίπονα.

Ο Ομπάμα, σε συνέντευξηή του στον Ντέιβιντ Ολουσόγκα στην O2 Arena, είπε στο κοινό ότι οι ισχυρισμοί του Τραμπ για την παρακεταμόλη «διαψεύδονται συνέχεια» και αποτελούν κίνδυνο για τη δημόσια υγεία.

Ομπάμα για Τραμπ: «Υπονομεύει τη δημόσια υγεία»

«Έχουμε το θέαμα του διαδόχου μου στο Οβάλ Γραφείο να κάνει ευρείς ισχυρισμούς σχετικά με ορισμένα φάρμακα και τον αυτισμό που έχουν διαψευσθεί συνεχώς», είπε. «Υπονομεύει τη δημόσια υγεία, μπορεί να βλάψει τις γυναίκες».

Τη Δευτέρα ο Τραμπ είχε δηλώσει: «Η λήψη Tylenol δεν είναι καλή... Όλες οι έγκυες γυναίκες πρέπει να μιλήσουν με τους γιατρούς τους για τον περιορισμό της χρήσης αυτού του φαρμάκου κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης».

Τα σχόλια επικρίθηκαν από τον υπουργό Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου, Γουές Στρίτινγκ, ο οποίος ενθάρρυνε τις γυναίκες να αγνοήσουν τα σχόλια του προέδρου.

Ο Ομπάμα υποστήριξε ότι υπήρχε μια «διελκυστίνδα» μεταξύ δύο οραμάτων για το μέλλον των ΗΠΑ και της ανθρωπότητας. Από τη μία πλευρά, η προοδευτική άποψη ότι η αλλαγή ήρθε μέσω της δημοκρατίας, και η άλλη καθοδηγούμενη από λαϊκιστές, συμπεριλαμβανομένου του Τραμπ, που ήθελε μια επιστροφή σε μια παλαιότερη, πιο συντηρητική κοσμοθεωρία.

«Ο διάδοχός μου δεν ήταν ιδιαίτερα ντροπαλός γι' αυτό. Αυτή η επιθυμία είναι να επιστρέψουμε σε έναν πολύ συγκεκριμένο τρόπο σκέψης για την Αμερική, όπου ''εμείς, ο λαός'', είμαστε απλώς μερικοί άνθρωποι, όχι όλοι οι άνθρωποι. Και όπου υπάρχουν κάποιες αρκετά σαφείς ιεραρχίες όσον αφορά την κοινωνική θέση και το ποιος κατατάσσεται πού» σημείωσε.

Ο Ομπάμα ήταν επίσης, επικριτικός προς τους προοδευτικούς, οι οποίοι, όπως είπε, ήταν «εφησυχασμένοι» έχοντας «αυταρέσκεια στις δεκαετίες του '90 και του '00, «υποστηρίζοντας ότι πιστεύουμε σε όλες αυτές τις αξίες επειδή δεν δοκιμάστηκαν ποτέ. Τώρα δοκιμάζονται».

Ομπάμα: Ολοένα και πιο συχνές παρεμβάσεις

Ο πρώην πρόεδρος διατήρησε χαμηλό προφίλ μετά την αποχώρησή του από το αξίωμα. Ωστόσο, κάνει ολοένα και πιο συχνές παρεμβάσεις την στιγμή που το πολιτικό τοπίο στις ΗΠΑ γίνεται πιο βίαιο, ανήσυχο και διχασμένο σε κομματικές γραμμές.

Στο Λονδίνο, ο Ομπάμα δεν αναφέρθηκε στον Τραμπ ονομαστικά, μόνο ως «διάδοχό μου».

Η βραδιά ξεκίνησε με τον Ολουσόγκα να καλωσορίζει τον δήμαρχο του Λονδίνου, Σαντίκ Καν, ο οποίος είχε επικριθεί από τον Τραμπ την Τρίτη κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στον ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Ο Καν απάντησε λέγοντας ότι ο Τραμπ «έδειξε ότι είναι ρατσιστής, σεξιστής, μισογυνιστής και ισλαμοφοβικός».

Ο Ομπάμα βρίσκεται στο Λονδίνο στο πλαίσιο μιας ευρωπαϊκής περιοδείας ομιλιών, η οποία περιλαμβάνει μια ακόμη στάση, στο Δουβλίνο την Παρασκευή. Αναμένεται να παραλάβει το Μετάλλιο της Ελευθερίας του Δουβλίνου την Πέμπτη.

Με πληροφορίες από Guardian

