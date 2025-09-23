ΤECH & SCIENCE
Τι πρέπει να γνωρίζουν οι έγκυες για την παρακεταμόλη

Ο Τραμπ συνδέει τον αυτισμό με την παρακεταμόλη και οι ειδικοί απαντούν: «Ασφαλές το Tylenol στην εγκυμοσύνη»

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι έγκυες για την παρακεταμόλη
Φωτ. Αρχείου: Unsplash
Ο Ντόναλντ Τραμπ προκάλεσε σάλο με τις τελευταίες δηλώσεις του στον Λευκό Οίκο, καλώντας τις εγκύους να αποφύγουν πλήρως τη χρήση παρακεταμόλης (Tylenol) και υποστηρίζοντας –χωρίς νέα επιστημονικά δεδομένα– ότι το φάρμακο συνδέεται με αυξημένα περιστατικά αυτισμού. Η παρέμβασή του πυροδότησε έντονες αντιδράσεις από γιατρούς, επιστημονικούς φορείς και τη φαρμακοβιομηχανία, που μιλούν για επικίνδυνη παραπληροφόρηση.

«Αν είστε έγκυος, μην παίρνετε Tylenol. Μην το δίνετε στα μωρά σας, εκτός αν είναι απολύτως αναγκαίο», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος. Παράλληλα, αναβίωσε και τους μύθους περί σύνδεσης εμβολίων και αυτισμού, υποστηρίζοντας ότι «τα μωρά φορτώνονται με δεκάδες εμβόλια».

Η τοποθέτηση αυτή προκάλεσε ανησυχία, καθώς προέρχεται από τον ανώτατο πολιτικό θεσμό της χώρας, παρά το γεγονός ότι η επιστημονική κοινότητα έχει επανειλημμένα καταρρίψει αυτούς τους ισχυρισμούς.

Η απάντηση των γιατρών

Η Αμερικανική Ακαδημία Παιδιατρικής έκανε λόγο για «επικίνδυνες δηλώσεις που στέλνουν λάθος μήνυμα σε γονείς και εγκύους και αδικούν τα άτομα με αυτισμό».

Το Αμερικανικό Κολέγιο Μαιευτήρων και Γυναικολόγων (ACOG) επιβεβαίωσε ότι η παρακεταμόλη παραμένει πρώτη επιλογή για την αντιμετώπιση πόνου και πυρετού στην εγκυμοσύνη. Στο ίδιο μήκος κύματος, η Society for Maternal-Fetal Medicine τόνισε ότι η αποφυγή φαρμάκου μπορεί να είναι πιο επικίνδυνη από τη χρήση του, καθώς οι υψηλοί πυρετοί συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο αποβολών, πρόωρου τοκετού και συγγενών ανωμαλιών.

Δεκαετίες ερευνών δείχνουν ότι η παρακεταμόλη είναι γενικά ασφαλής στην εγκυμοσύνη όταν χρησιμοποιείται με μέτρο. Υπάρχουν μελέτες που υπέδειξαν πιθανή σχέση με αυτισμό ή ΔΕΠΥ, όμως οι ειδικοί εξηγούν ότι παρουσιάζουν σοβαρούς περιορισμούς (π.χ. βασίζονται σε αυτοαναφορές μητέρων χωρίς ακριβή δεδομένα για δόση και διάρκεια).

Ο παιδοψυχολόγος James McPartland από το Yale τόνισε: «Η μόνη αλήθεια είναι ότι ο αυτισμός είναι πολυπαραγοντική και πολύπλοκη κατάσταση· δεν υπάρχει μία και μοναδική αιτία».

Η θέση της φαρμακοβιομηχανίας

Η Kenvue, που εμπορεύεται το Tylenol, δήλωσε ότι «η ανεξάρτητη επιστήμη δείχνει ξεκάθαρα πως η παρακεταμόλη δεν προκαλεί αυτισμό», ενώ η μετοχή της εταιρείας κατέγραψε πτώση 7,5% μετά τις ανακοινώσεις Τραμπ, χάνοντας αξία περίπου 2,6 δισ. δολαρίων.

Η επιστημονική κοινότητα είναι κατηγορηματική: δεν υπάρχει αποδεδειγμένη σχέση ανάμεσα στην παρακεταμόλη και τον αυτισμό. Η χρήση της θεωρείται ασφαλής στην εγκυμοσύνη, όταν γίνεται με μέτρο και υπό ιατρική καθοδήγηση. Ο πραγματικός κίνδυνος, σύμφωνα με τους γιατρούς, είναι η διάδοση φόβου που μπορεί να οδηγήσει εγκύους στο να μείνουν χωρίς θεραπεία απέναντι σε πυρετούς ή σοβαρούς πόνους.

Με πληροφορίες από CNN

 

