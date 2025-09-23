Και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων διαψεύδει τον ισχυρισμό του Τραμπ για σύνδεση του αυτισμού με την παρακεταμόλη

Ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας στον Λευκό Οίκο, υποστήριξε ότι υπάρχει σύνδεση μεταξύ της χρήσης παρακεταμόλης κατά την εγκυμοσύνη – που στην Αμερική κυκλοφορεί με την εμπορική ονομασία Tylenol – και του αυτισμού στα παιδιά.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επεκτάθηκε, υποστηρίζοντας ότι το Tylenol «δεν κάνει καλό» και ότι οι έγκυες θα πρέπει να «παλέψουν σαν τρελές» για να το αποφύγουν. Ο ίδιος είχε προετοιμάσει το έδαφος για τις επίμαχες δηλώσεις του το Σαββατοκύριακο, λέγοντας: «Νομίζω ότι βρήκαμε μια απάντηση στον αυτισμό».

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) δήλωσε ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να υποστηρίζουν αυτούς τους ισχυρισμούς. «Δεν υπάρχουν νέα στοιχεία που να απαιτούν αλλαγές στις τρέχουσες συστάσεις της ΕΕ για χρήση», δήλωσε εκπρόσωπος του οργανισμού στο Euronews.

🚨BREAKING: Trump claims Cuba “has virtually no autism” because they “don’t have Tylenol.”



Reality: Dictatorships don’t have good health data. Autism exists everywhere - authoritarian regimes just don’t track it. F*CK Donald Trump and his lies.



pic.twitter.com/TDQWKWNMiJ — CALL TO ACTIVISM (@CalltoActivism) September 22, 2025

Το 2019, ο EMA είχε εξετάσει μελέτες για την νευροαναπτυξιακή πορεία παιδιών που εκτέθηκαν σε παρακεταμόλη κατά την εγκυμοσύνη και είχε καταλήξει ότι τα ευρήματα ήταν αβέβαια, χωρίς στοιχεία σύνδεσης με νευροαναπτυξιακές διαταραχές.

Ο EMA τώρα δηλώνει ότι εκτεταμένα δεδομένα από έγκυες γυναίκες που χρησιμοποίησαν παρακεταμόλη δείχνουν ότι δεν υπάρχει αυξημένος κίνδυνος δυσμορφιών στο αναπτυσσόμενο έμβρυο ή στα νεογνά – πληροφορίες που ήδη περιλαμβάνονται στη σήμανση των προϊόντων στην ΕΕ.

«Όταν χρειάζεται, η παρακεταμόλη μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά την εγκυμοσύνη. Ωστόσο, η σύσταση είναι να χρησιμοποιείται στην χαμηλότερη αποτελεσματική δόση, για όσο πιο μικρό χρονικό διάστημα και όσο πιο σπάνια γίνεται», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

Όπως συμβαίνει με όλα τα φάρμακα, ο EMA και οι εθνικές αρμόδιες αρχές στην ΕΕ διενεργούν συνεχή παρακολούθηση της ασφάλειας προϊόντων που περιέχουν παρακεταμόλη.

Η ανακοίνωση των ΗΠΑ προκάλεσε επίσης έντονες αντιδράσεις από ειδικούς στην παιδική υγεία.

Οι ερευνητές πιστεύουν ευρέως ότι ο αυτισμός προκαλείται από συνδυασμό γενετικών και περιβαλλοντικών παραγόντων, όπως η προχωρημένη ηλικία των γονέων, η προγεννητική έκθεση σε ατμοσφαιρική ρύπανση και τα χαμηλά επίπεδα οξυγόνου γύρω από τη στιγμή της γέννησης.

Με πληροφορίες από euronews.com