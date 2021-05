Ένας ομαδικός τάφος στον οποίο βρέθηκαν λείψανα από 215 νεκρά παιδιά αποκαλύφθηκε σε ένα παλιό σχολείο που είχε ιδρυθεί για την αφομοίωση των αυτόχθονων κατοίκων, εν προκειμένω Ινδιάνων, στη Βρετανική Κολούμπια του Καναδά.

Οι μαθητές φοιτούσαν στο σχολείο Kamloops Indian Residential School, το οποίο έκλεισε το 1978. Η ανακάλυψη ανακοινώθηκε την Πέμπτη από τον επικεφαλής των Πρώτων Εθνών. Τα Πρώτα Έθνη είναι φυλές Καναδικών αυτόχθονων πληθυσμών. Σύμφωνα με το BBC, μέχρι στιγμής δεν είναι γνωστά τα αίτια του θανάτου των παιδιών.

Ο πρωθυπουργός Τζάστιν Τρουντό, από την πλευρά του, δήλωσε ότι η εν λόγω αποκάλυψη ήταν μια «επώδυνη υπενθύμιση» ενός «επαίσχυντου κεφαλαίου της ιστορίας της χώρας μας».

The news that remains were found at the former Kamloops residential school breaks my heart - it is a painful reminder of that dark and shameful chapter of our country’s history. I am thinking about everyone affected by this distressing news. We are here for you. https://t.co/ZUfDRyAfET