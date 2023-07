Ολλανδία: Φορτηγό πλοίο με χιλιάδες πολυτελή αυτοκίνητα καίγεται για 2η μέρα

Ένα φορτηγό πλοίο που μετέφερε σχεδόν 3.000 αυτοκίνητα, πολλά από αυτά πολυτελή, καίγεται για δεύτερη μέρα στα ανοιχτά της Ολλανδίας με τις αρμόδιες αρχές να δίνουν μάχη για τον περιορισμό της φωτιάς.

Από τους 23 επιβαίνοντες ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του. Όλα τα μέλη του πληρώματος απομακρύνθηκαν από το πλοίο με ελικόπτερα και σωσίβιες λέμβους, σύμφωνα με τις αρχές.

Με βάση τον εκπρόσωπο της ολλανδικής ακτοφυλακής, η φωτιά το πρωί της Πέμπτης συνεχίζει να καίει. Η επιχείρηση ρυμούλκησης του φορτηγού πλοίου μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο αφού σβήσει η φωτιά.

Ωστόσο, «η κατάσβεση της πυρκαγιάς μπορεί να προκαλέσει προβλήματα σταθερότητας λόγω του νερού που πέφτει στο πλοίο», ανέφερε η ακτοφυλακή τονίζοντας πως δεν είναι ακόμη δυνατό να επιβιβαστούν άνθρωποι στο πλοίο.

A fire engulfed a freight ship carrying nearly 3,000 cars off the coast of the Netherlands Wednesday.



