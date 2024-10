Ολλανδία: Έργο τέχνης με κουτάκια μπύρας πετάχτηκε κατά λάθος στα σκουπίδια από υπάλληλο

Σε ένα απροσδόκητο περιστατικό που συνέβη στο Μουσείο LAM στην Ολλανδία, ένα έργο τέχνης του Γάλλου καλλιτέχνη Alexandre Lavet, το οποίο έμοιαζε με δύο άδειεα, χτυπημένα κουτάκια μπύρας, πετάχτηκε κατά λάθος στα σκουπίδια.

Ένας υπάλληλος, μη γνωρίζοντας την καλλιτεχνική του αξία, το θεώρησε άχρηστο και το έριξε στον κάδο απορριμμάτων. Το έργο, με τίτλο All The Good Times We Spent Together, είναι στην πραγματικότητα μια επιμελώς ζωγραφισμένη δημιουργία με ακρυλικά, η οποία απαιτούσε μεγάλη προσπάθεια και χρόνο, σύμφωνα με το μουσείο.

Η Froukje Budding, εκπρόσωπος του μουσείου, εξήγησε ότι τα εκθέματα συχνά τοποθετούνται σε ασυνήθιστα σημεία για να ξαφνιάζουν τους επισκέπτες. Το συγκεκριμένο έργο είχε τοποθετηθεί σε έναν ανελκυστήρα, κάτι που μπέρδεψε τον νέο μηχανικό, ο οποίος «απλώς έκανε τη δουλειά του». Όταν η επιμελήτρια Elisah van den Bergh επέστρεψε από ένα σύντομο διάλειμμα, ανακάλυψε ότι τα κουτάκια είχαν εξαφανιστεί. Ευτυχώς, τα ανέκτησε εγκαίρως από τον κάδο πριν χαθούν για πάντα.

Μετά το περιστατικό, το έργο τοποθετήθηκε σε μια πιο παραδοσιακή θέση, πάνω σε βάση, ανέφερε η Budding. Παρόλα αυτά, η τοποθέτηση του έργου δεν αναμένεται να παραμείνει μόνιμη, καθώς το μουσείο συνεχίζει να εξετάζει εναλλακτικούς, ασυνήθιστους τρόπους έκθεσης για να ενθαρρύνει τους επισκέπτες να βλέπουν καθημερινά αντικείμενα με διαφορετικό τρόπο, όπως δήλωσε η διευθύντρια του μουσείου, Sietske van Zanten.

Το περιστατικό αυτό προστίθεται σε μια σειρά άλλων απρόβλεπτων γεγονότων σε γκαλερί και μουσεία. Χαρακτηριστικά, το 2023, ένας άντρας έφαγε μια μπανάνα που αποτελούσε μέρος ενός έργου τέχνης του Ιταλού καλλιτέχνη Maurizio Cattelan σε μια γκαλερί στη Σεούλ, ενώ το 2011 ένας καθαριστής στη Γερμανία κατέστρεψε κατά λάθος ένα μοντέρνο έργο τέχνης, θεωρώντας το ακαθαρσία που χρειαζόταν καθάρισμα.

Με πληροφορίες από Guardian

