Όλα όσα κρύβει η πώληση της συλλογής Γκούντσμπουργκ, η δημοπρασία design που μπορεί να γράψει ιστορία

Στον κόσμο των δημοπρασιών, το design βρισκόταν για χρόνια λίγο πιο πίσω από τη ζωγραφική και τη γλυπτική, ακόμη κι όταν αφορούσε τα ίδια μεγάλα ονόματα του 20ού αιώνα. Η συλλογή των Ζαν και Τέρι ντε Γκούντσμπουργκ δείχνει ότι αυτή η ισορροπία αλλάζει. Στις 22 Απριλίου ο Sotheby’s βγάζει στη Νέα Υόρκη τη δημοπρασία «Collection of Jean and Terry de Gunzburg: Design Masters», με ηλεκτρονικές προσφορές από τις 10 Απριλίου και 107 αντικείμενα στη βασική πώληση.

Η σημασία της δεν βρίσκεται μόνο στις εκτιμήσεις, αλλά και στο ίδιο το είδος της συλλογής. Οι ντε Γκούντσμπουργκ δεν έστησαν ένα σπίτι γεμάτο ακριβά αντικείμενα για επίδειξη. Έφτιαξαν έναν χώρο όπου το γαλλικό design, το Art Deco και η υψηλή τέχνη συνυπήρχαν με σπάνια συνοχή και μέτρο. Η συλλογή προέρχεται κυρίως από το διαμέρισμά τους στο Upper East Side, έναν χώρο που είχε γίνει γνωστός ακριβώς γι’ αυτή τη συνύπαρξη.

Η βιβλιοθήκη του σπιτιού, με πίνακα και κεραμικά του Πικάσο, δύο πολυθρόνες της δεκαετίας του 1940 του Πολ Ντιπρέ-Λαφόν και χαλί του Ζαν Λυρσά, ανάμεσα σε άλλα έργα και αντικείμενα της συλλογής. Σαλόνι από το διαμέρισμα των Ζαν και Τέρι ντε Γκούντσμπουργκ, με χαλί του Ρουλμάν, κινητό γλυπτό του Αλεξάντερ Κάλντερ, έργο του Λούτσιο Φοντάνα, γλυπτό του Γκέοργκ Μπάζελιτς και μπουφέ του Εζέν Πριντς. Στο κέντρο, πολυθρόνες του Ζαν Ντινάν, τραπέζι του Πιερ Σαρό και μικρό τραπέζι του Πολ Ντιπρέ-Λαφόν.

Στην καρδιά της δημοπρασίας βρίσκονται ονόματα που από μόνα τους ορίζουν μια ολόκληρη εποχή: η Κλοντ Λαλάν, ο Εμίλ-Ζακ Ρουλμάν, ο Ζαν Ρουαγιέρ, ο Ζαν-Μισέλ Φρανκ, ο Πολ Ντιπρέ-Λαφόν, ο Αντρέ Γκρουλ. Το πιο εντυπωσιακό σύνολο είναι οι δεκαπέντε καθρέφτες που δημιούργησε η Κλοντ Λαλάν για το παρισινό σπίτι του Ιβ Σεν Λοράν και του Πιερ Μπερζέ, με εκτίμηση από 10 έως 15 εκατομμύρια δολάρια.

Εδώ βρίσκεται και ο λόγος που η πώληση ξεχωρίζει. Δεν πρόκειται για έπιπλα και αντικείμενα που απλώς συμπληρώνουν έναν όμορφο εσωτερικό χώρο, αλλά για κομμάτια που αντιμετωπίζονται πια ως αυτόνομα έργα μεγάλης συλλεκτικής αξίας. Το El País σημειώνει ότι έργα του Ρουλμάν και άλλων μεγάλων ονομάτων των διακοσμητικών τεχνών αντιμετωπίζονται πλέον με το ίδιο βάρος που είχαν άλλοτε μόνο οι πίνακες και τα γλυπτά καλλιτεχνών όπως ο Πικάσο, ο Πωλ Κλέε ή ο Ρίτσαρντ Σέρα.

Αυτό φαίνεται και από το εύρος της συλλογής. Σε ξεχωριστές πωλήσεις του Μαΐου θα βγουν επίσης έργα των Μαρκ Ρόθκο, Πάμπλο Πικάσο, Άγκνες Μάρτιν, Ρόμπερτ Ράιμαν και Πωλ Κλέε, με το ARTnews να δίνει συνολική εκτίμηση για τις δύο πωλήσεις από 67 έως 99 εκατομμύρια δολάρια. Έτσι, η περίπτωση των ντε Γκούντσμπουργκ δεν αφορά μόνο το design, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο συναντιούνται σήμερα η τέχνη, το αντικείμενο και η συλλεκτική αξία.

Ένα ακόμη από τα σημαντικά κομμάτια της δημοπρασίας είναι το ντουλάπι του Αντρέ Γκρουλ από το 1926, με εκτίμηση από 600.000 έως 800.000 δολάρια. Στη δημοπρασία περιλαμβάνονται επίσης το γλυπτό «Football» του Πικάσο στο εσωτερικό του και τα επιτοίχια φωτιστικά του Αρμάν-Αλμπέρ Ρατό από το 1925, ενώ ο πίνακας του Μπόφορντ Ντιλέινι που κρέμεται από πάνω δεν πωλείται. Το μουσικό σαλόνι του Ιβ Σεν Λοράν και του Πιερ Μπερζέ, όπου βρισκόταν το σύνολο των καθρεφτών της Κλοντ Λαλάν — το σημαντικότερο, κατά πολλούς, κομμάτι της νέας δημοπρασίας.

Η στιγμή δεν είναι τυχαία. Ο Sotheby’s είχε ήδη ισχυρές επιδόσεις στην κατηγορία του design, ενώ το Wallpaper έγραψε ότι η συγκεκριμένη δημοπρασία μπορεί να γίνει η ακριβότερη του είδους της. Όλα δείχνουν ότι τα κορυφαία αντικείμενα του 20ού αιώνα δεν αγοράζονται πια ως συμπλήρωμα ενός κομψού εσωτερικού χώρου, αλλά ως πρωταγωνιστές μιας αγοράς που έχει αλλάξει.

Γι’ αυτό και το ενδιαφέρον της πώλησης ξεπερνά τον στενό κύκλο των συλλεκτών. Δεν είναι μόνο μια μεγάλη δημοπρασία στη Νέα Υόρκη. Είναι και μια καθαρή εικόνα του πού βρίσκεται σήμερα το design: σε μια στιγμή μεγαλύτερου κύρους, μεγαλύτερων τιμών και πολύ μεγαλύτερης αυτοπεποίθησης.