Οκλαχόμα: Νέο επεισόδιο με πυροβολισμούς σε κολέγιο-Ένας νεκρός

Νέο επεισόδιο με πυροβολισμούς σε κολέγιο στις ΗΠΑ σημειώθηκε σήμερα στην Οκλαχόμα με έναν νεκρό.

Η αστυνομία ανακοίνωσε συγκεκριμένα ότι ένα άτομο είναι νεκρό και ένας ύποπτος έχει συλληφθεί μετά από πυροβολισμούς σε κολέγιο στην Οκλαχόμα.

Ο αρχηγός της αστυνομίας της Μίντγουεστ Σίτι, Σιντ Πόρτερ, δήλωσε ότι οι πυροβολισμοί στην πανεπιστημιούπολη του Rose State College φαίνεται να είχαν να κάνουν με «οικογενειακή σχέση», χωρίς να δώσει περαιτέρω διευκρινήσεις. Το κολλέγιο στα προάστια της Οκλαχόμα Σίτι έχει περίπου 13.000 φοιτητές.

Το κολλέγιο είχε εκδώσει προειδοποίηση που έλεγε στους φοιτητές και τους υπαλλήλους να μην μετακινούνται πριν η αστυνομία ανακοινώσει ότι έχει συλλάβει έναν ύποπτο.

❗️ROSE ALERT: We are currently experiencing an active shooter situation on campus. Please shelter in place and follow instructions from law enforcement officials. More information to follow as it becomes available. ❗️