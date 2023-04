ΗΠΑ: Πυροβολισμοί στο Μέιν– Τουλάχιστον 4 νεκροί

Τέσσερις άνθρωποι βρέθηκαν νεκροί από πυροβολισμούς σε σπίτι στο Μέιν των ΗΠΑ, ενώ τρεις οδηγοί τραυματίστηκαν στον αυτοκινητόδρομο, όταν ένοπλος άνοιξε πυρ. Τα δύο περιστατικά ένοπλης βίας συνδέονται, λένε οι αρχές.

Οι αστυνομικοί αναφέρουν επίσης ότι ένας ύποπτος έχει συλληφθεί και πλέον δεν υπάρχει περαιτέρω απειλή για τους πολίτες.

Λεπτομέρειες σχετικά με την ταυτότητα των θυμάτων και του δράστη δεν έχουν γίνει γνωστές, ενώ οι τραυματίες έχουν ήδη διακομιστεί στο νοσοκομείο, ένας εξ αυτών σε κρίσιμη κατάσταση.

Το νέο περιστατικό ένοπλης επίθεσης έρχεται λίγα 24ωρα μετά τους πυροβολισμούς στην Αλαμπάμα, που είχαν ως αποτέλεσμα 4 νεκρούς και 32 τραυματίες.

#BREAKING: At least 7 people shot, 4 killed in Maine shooting spree. Police have a suspect in custody. #BreakingNews pic.twitter.com/rGSucSMUGL