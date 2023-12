ΟΗΕ: Το Συμβούλιο Ασφαλείας ενέκρινε ψήφισμα για τη βοήθεια στη Γάζα

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ενέκρινε ψήφισμα για τη βοήθεια στη Γάζα μετά από πολυήμερες καθυστερήσεις, με τη Ρωσία και τις ΗΠΑ να απέχουν.

Το τελικό κείμενο απαιτεί ασφαλείς και απρόσκοπτες παραδόσεις βοήθειας σε μεγάλη κλίμακα. Μετά από σκληρές διαπραγματεύσεις, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ υιοθέτησε το συγκεκριμένο ψήφισμα που απαιτεί τη «μεγάλης κλίμακας» παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, χωρίς να ζητήσει κατάπαυση του πυρός, την οποία οι Αμερικανοί δεν ήθελαν.

Το ψήφισμα απαιτεί από όλα τα μέρη να επιτρέψουν και να διευκολύνουν τη χρήση όλων των ανθρωπιστικών οδών και επίσης ζητά το διορισμό ενός ανώτερου αξιωματούχου του ΟΗΕ για το συντονισμό και την παρακολούθηση της παράδοσης της βοήθειας.

Security Council adopts resolution calling for the scaling up & monitoring of aid going into Gaza.



