ΟΗΕ για Λιβύη: «Οι περισσότεροι θάνατοι θα μπορούσαν να έχουν αποφευχθεί»

Οι περισσότεροι θάνατοι στη Λιβύη από τις πλημμύρες θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Συγκεκριμένα ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Μετεωρολογίας Πέτερι Τάαλας στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου από τη Γενεύη είπε σήμερα πως οι περισσότεροι θάνατοι στη Λιβύη από τις καταστροφές λόγω της κακοκαιρίας «θα μπορούσαν να έχουν αποφευχθεί», εκτίμησε σήμερα Την ίδια στιγμή εντείνονται οι προσπάθειες παροχής διεθνούς ανθρωπιστικής βοήθειας μετά τις φονικές πλημμύρες.

Αν υπήρχε καλύτερος συντονισμός, οι αρχές «θα μπορούσαν να έχουν εκδώσει προειδοποιήσεις και οι υπηρεσίες διαχείρισης εκτάκτων καταστάσεων θα μπορούσαν να έχουν προχωρήσει σε απομακρύνσεις προσώπων και να είχαμε αποφύγει τις περισσότερες απώλειες ανθρώπινων ζωών», υπογράμμισε.

Λόγω των πολυετών εσωτερικών συγκρούσεων που σπαράσσουν τη Λιβύη έχει «καταστραφεί μεγάλο μέρος του συστήματος μετεωρολογικής παρακολούθησης», εξήγησε ο Τάαλας. «Οι πλημμύρες σημειώθηκαν και δεν έγινε καμία εκκένωση διότι δεν υπήρχαν τα κατάλληλα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης», πρόσθεσε.

Παράλληλα σε πολλές πόλεις της ανατολικής Λιβύης, ανάμεσά τους και η Ντέρνα, έχει επιβληθεί απαγόρευση κυκλοφορίας, με αποτέλεσμα οι κάτοικοι να είναι αναγκασμένοι να παραμένουν στα σπίτια τους.

Το Εθνικό Μετεωρολογικό Κέντρο της Λιβύης είχε εκδώσει προειδοποιήσεις για ακραία καιρικά φαινόμενα τις επόμενες 72 ώρες και ενημέρωσε τις αρχές μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ζητώντας τους να λάβουν προληπτικά μέτρα. Οι αρχές της ανατολικής Λιβύης κήρυξαν κατάσταση έκτακτης ανάγκης την Παρασκευή και δημιούργησαν ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Όμως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Μετεωρολογίας επεσήμανε ότι «δεν είναι ξεκάθαρο» αν «οι προειδοποιήσεις μεταδόθηκαν με αποτελεσματικό τρόπο».

Ειδικοί στην κλιματική αλλαγή κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι υπάρχει σύνδεση μεταξύ της καταστροφής αυτής που έπληξε τη Λιβύη και της υπερθέρμανσης του πλανήτη, σε συνδυασμό μάλιστα με τα χρόνια χάους και την κατάρρευση των υποδομών στη χώρα. «Η καταιγίδα Daniel αποτελεί νέα υπενθύμιση των καταστροφικών, φονικών επιπτώσεων που μπορεί να έχει η κλιματική αλλαγή στον κόσμο μας», σχολίασε ο Φόλκερ Τουρκ Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.

Αυτή είναι η χειρότερη φυσική καταστροφή που έχει πλήξει ποτέ την Κυρηναϊκή, την ανατολική περιφέρεια της Λιβύης, μετά τον μεγάλο σεισμό του 1963 στην πόλη Αλ Μαρτζ.

Αξιωματούχος της Διεθνούς Επιτροπής Ερυθρού Σταυρού, ο Έρικ Τόλεφσεν, προειδοποίησε εξάλλου για τους κινδύνους από τα εκρηκτικά τα οποία δεν έχουν εκραγεί και μετακινήθηκαν από τα νερά «σε περιοχές που μέχρι πρότινος δεν υπήρχαν». Πρόκειται για «έναν επιπλέον κίνδυνο για τους επιζώντες και όσους συμμετέχουν στις ανθρωπιστικές προσπάθειες», τόνισε.

