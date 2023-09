H Λιβύη πριν και μετά την κακοκαιρία Daniel- Αποκαλυπτικές οι δορυφορικές εικόνες

Αποκαλυπτικές είναι οι δορυφορικές εικόνες στη Λιβύη, που επλήγη από την κακοκαιρία Daniel, με το πριν και το μετά να είναι ενδεικτικό της καταστροφής που έχει υποστεί η χώρα. Την ίδια ώρα, οι νεκροί έχουν φτάσει στους 5.300 και υπάρχουν φόβοι πως θα αυξηθούν κι άλλο.

Οι πλημμύρες προκάλεσαν ανυπολόγιστες καταστροφές στην παραλιακή πόλη Ντέρνα της Λιβύης, που μετρά περίπου 125.000 κατοίκους. Το νερό ανέτρεψε και παρέσυρε αυτοκίνητα και οι δόμοι γέμισαν με μπάζα, λάσπη και συντρίμμια.

Από τις πλημμύρες προκλήθηκαν σημαντικές ζημιές στο οδικό δίκτυο που συνδέει την περιοχή με άλλα σημεία. Επίσης, έσπασαν φράγματα και καταστράφηκε το ένα τέταρτο της πόλης.

International relief teams have been sent to #Libya, but so far, only the Turkish team is in the city.



Below are some satellite images showing the destruction.

