Οι πρώτες δηλώσεις του CEO της Jeju Air: Δεν διαπιστώθηκε «κανένα πρόβλημα» στο αεροσκάφος πριν την πτήση

Λίγες ημέρες αφού ένα επιβατικό αεροσκάφος της Jeju Air συνετριβεί στη Νότια Κορέα, σκοτώνοντας 179 ανθρώπους, ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας ισχυρίστηκε ότι δεν διαπιστώθηκε «κανένα πρόβλημα» κατά τη διάρκεια των ελεγχών στο αεροσκάφος πριν τη μοιραία πτήση.

«Δεν παρατηρήθηκε τίποτα το αφύσικο με το σύστημα προσγείωσης», δήλωσε Kim Yi-bae, CEO της Jeju Air σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στη Σεούλ, σήμερα Τρίτη. Ακόμη δεν είναι σαφές γιατί οι τροχοί του αεροσκάφους δεν ήταν κατεβασμένοι όταν αυτό πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση.

Το αεροπλάνο ταξίδευε από την Μπανγκόκ, όταν συνετρίβη στο Διεθνές Αεροδρόμιο Μουάν την Κυριακή, 29 Δεκεμβρίου, τυλίχθηκε στις φλόγες και σκότωσε όλους τους επιβαίνοντες, εκτός από δύο μέλη του πληρώματος, αφού προσέκρουσε σε τοίχο.

Οι ερευνητές εξακολουθούν να εργάζονται για την ταυτοποίηση των θυμάτων και την εξακρίβωση των αιτιών που προκάλεσαν το πιο θανατηφόρο αεροπορικό δυστύχημα στην ιστορία της Νότιας Κορέας.

Πολλά ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα και οι εμπειρογνώμονες εξετάζουν το ρόλο που μπορεί να έπαιξε ένα χτύπημα πουλιού ή οι καιρικές συνθήκες στο τραγικό δυστύχημα.

Επικεντρώνονται επίσης στο γιατί το Boeing 737-800 δεν είχε κατεβασμένο το σύστημα προσγείωσης όταν προσέκρουσε στον διάδρομο λίγο μετά τις 09:00 τοπική ώρα την Κυριακή.

Εκατοντάδες πενθούντες συγγενείς έχουν κατασκηνώσει στο αεροδρόμιο της Μουάν, εξοργισμένοι που δεν έχουν δει ακόμη τις σορούς των αγαπημένων τους προσώπων, με εξαίρεση τις οικογένειες τεσσάρων θυμάτων.

