Συντριβή στη Νότια Κορέα: «Χτύπησα πουλιά, γυρνάω» - Τα πέντε τελευταία λεπτά της πτήσης Jeju Air

Τι συνέβη στην πτήση της Jeju Air που συνετρίβη στη Νότια Κορέα το πρωί της Κυριακής, αναζητούν οι ειδικοί σε όλο τον κόσμο, καθώς το συγκεκριμένο αεροπορικό δυστύχημα θεωρείται πολύ σπάνιο.

Το αεροσκάφος τύπου Boeing 737-800 που εκτελούσε την πτήση Μπανγκόνγκ - Μουάν, επρόκειτο να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο της Νότιας Κορέας, όταν ελάχιστα λεπτά πριν ο πιλότος δέχθηκε προειδοποίηση για πουλιά. Αμέσως μετά, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης, εξέπεμψε το τελευταίο του μήνυμα: «Bird strike, bird strike, go-around», που μεταφράζεται ως «Χτύπημα πουλιών, χτύπημα πουλιών, γυρνάω», θέλοντας να δείξει - κατά πάσα πιθανότητα - ότι θα κάνει έναν γύρο προτού επιχειρήσει προσγείωση.

Η επικοινωνία αυτή του πιλότου του Boeing καταγράφηκε στις 08:58 τοπική ώρα. Μόλις πέντε λεπτά μετά, στις 09:03, το αεροσκάφος προσεδαφίζεται στον διάδρομο προσγείωσης, με την «κοιλιά», χωρίς να φαίνεται να έχει τεθεί σε λειτουργία κανένα από τα συστήματα προσγείωσης που διαθέτει. Γλιστρώντας στον διάδρομο χωρίς τροχούς, με πολύ μεγάλη ταχύτητα και ως να μην χρησιμοποιείται κανένα σύστημα πέδησης, το αεροσκάφος τελικά προσκρούει στον τοίχο της περίφραξης του αεροδρομίου, συνθλίβεται και αρπάζει φωτιά. Λίγα λεπτά μετά, μόνο το τμήμα της ουράς του, θυμίζει αεροσκάφος.

Βίντεο δείχνουν τις τελευταίες στιγμές της αεροπορικής τραγωδίας, όπου το Boeing «κυλά» στον διάδρομο προσγείωσης, έως ότου συνθλίβεται στον τοίχο:

Άλλο βίντεο φαίνεται πως έχει καταγράψει τη στιγμή που το αεροσκάφος χτυπήθηκε από πουλί ή πουλιά: Είναι ξεκάθαρο πως δεν έχει «ανοίξει» τους τροχούς του για την προσγείωση και σύμφωνα με τους ειδικούς, μόνο αυτό το χτύπημα από πουλί είναι πολύ δύσκολο να προκάλεσε τέτοια ολοκληρωτική βλάβη στα συστήματα προσγείωσης, ώστε τελικά να μην λειτουργήσει κανένα.

South Korea’s MBC TV has released Footage appearing to show an Explosion, possibly a Bird Strike, in the Right-Wing Engine of Jeju Air Flight 2216, right before it Crashed earlier at Muan International Airport in South Korea. pic.twitter.com/Vsy23dmuFZ