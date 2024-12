Νότια Κορέα: Το συγκεκριμένο αεροσκάφος είχε πραγματοποιήσει 13 πτήσεις στις 48 ώρες πριν το δυστύχημα

Το αεροσκάφος της Jeju Air που συνετρίβη στη νοτιοδυτική Νότια Κορέα, σκοτώνοντας 179 από τους 181 επιβαίνοντες, είχε πραγματοποιήσει 13 πτήσεις στις 48 ώρες πριν από το θανατηφόρο δυστύχημα, σύμφωνα με έκθεση τοπικού πρακτορείου ειδήσεων.

Όπως αναφέρει το Yohnap News Agency, με έδρα τη Νότια Κορέα, το μοιραίο αεροσκάφος είχε ταξιδέψει από το Μουάν στο νησί Τζέτζου και την πόλη Ίντσεον, αλλά και σε διεθνείς προορισμούς, όπως το Πεκίνο, η Μπανγκόκ, η Κότα Κιναμπαλού, το Ναγκασάκι και η Ταϊπέι.

Επρόκειτο για ένα μοντέλο Boeing B737-800, το οποίο πιστεύεται ότι παρουσίασε δυσλειτουργία στα συστήματα προσγείωσης του κατά την προσέγγιση στο διεθνές αεροδρόμιο Μουάν, την Κυριακή 29 Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων, το συγκεκριμένο αεροσκάφος χρησιμοποιούνταν συχνά για πτήσεις τσάρτερ. Στις περισσότερες περιπτώσεις, αυτές διοργανώνονταν από ένα ταξιδιωτικό γραφείο με έδρα την Γκουανγκτζού, στην Κίνα, το οποίο προσέφερε ένα 5ήμερο οργανωμένο ταξίδι στην Μπανγκόκ για την περίοδο των Χριστουγέννων.

Οι πτήσεις τσάρτερ είναι ειδικά προγραμματισμένες με βάση τη ζήτηση και συνήθως γεμίζουν αποκλειστικά με επιβάτες που είναι πελάτες ταξιδιωτικών γραφείων.

Επικαλούμενο πηγές του κλάδου των αερομεταφορών, το πρακτορείο Yahnop αναφέρει ότι ορισμένοι παράγοντες εξέφρασαν ανησυχίες σχετικά με το κατά πόσον η Jeju Air είχε προγραμματίσει υπερβολικά πολλές πτήσεις τσάρτερ, θέτοντας την ακεραιότητα των αεροσκαφών της σε κίνδυνο. Αυτό είναι σημαντικό, διότι ο ρυθμός φθοράς ενός αεροσκάφους δεν αφορά μόνο την ηλικία του, αλλά και το πόσες ώρες έχει περάσει πετώντας και γύρω από τι συνθήκες.

