Οι Pink Floyd κυκλοφορούν απόψε τα μεσάνυχτα νέο τραγούδι μετά από 28 χρόνια

Οι Pink Floyd πρόκειται να κυκλοφορήσουν απόψε τα μεσάνυχτα νέο τραγούδι μετά από 28 ολόκληρα χρόνια, για να στηρίξουν τον λαό της Ουκρανίας.

Το νέο κομμάτι, με τίτλο «Hey, Hey, Rise Up», περιλαμβάνει και ένα στιγμιότυπο από τον Andriy Khlyvnyuk, τραγουδιστή του ουκρανικού συγκροτήματος Boombox, που ακούγεται να τραγουδά στο Κίεβο.

Είναι η πρώτη μουσική του συγκροτήματος που κυκλοφορεί μετά το άλμπουμ του 1994 «The Division Bell».

Όλα τα έσοδα από το τραγούδι θα διατεθούν για την ανθρωπιστική βοήθεια της Ουκρανίας.

Σε σχετικό δελτίο τύπου, οι Pink Floyd – David Gilmour, Nick Mason, Guy Pratt (μπάσο) και Nitin Sawhney (πλήκτρα) τραγούδι – αποκαλύπτουν ότι ηχογράφησαν το «Hey, Hey, Rise Up» στις 30 Μαρτίου φέτος και ότι έχει γυριστεί και σχετικό βίντεο κλιπ σε σκηνοθεσία Mat Whitecross.

Συζητώντας το νέο τραγούδι ο Gilmour είπε πως ελπίζει ότι «θα λάβει ευρεία υποστήριξη και δημοσιότητα. Θέλουμε να συγκεντρώσουμε χρήματα για ανθρωπιστικές φιλανθρωπίες και να ενισχύσουμε το ηθικό. Θέλουμε να εκφράσουμε την υποστήριξή μας στην Ουκρανία και με αυτόν τον τρόπο να δείξουμε ότι το μεγαλύτερο μέρος του κόσμου πιστεύει ότι είναι εντελώς λάθος για μια υπερδύναμη να εισβάλει στην ανεξάρτητη δημοκρατική χώρα που έχει γίνει η Ουκρανία».

Ο τραγουδιστής, ο οποίος έχει και ουκρανική οικογένεια, πρόσθεσε πως «Εμείς, όπως τόσοι πολλοί άνθρωποι, νιώθουμε την οργή και την απογοήτευση αυτής της άθλιας πράξης εναντίον μιας ανεξάρτητης, ειρηνικής δημοκρατικής χώρας που δέχεται εισβολή και δολοφονία του λαού της από μία από τις σημαντικότερες δυνάμεις τους κόσμου».

Μιλώντας για το νέο κομμάτι ο Gilmour πρόσθεσε αστειευόμενος πως «Ηχογραφήσαμε το κομμάτι και το βίντεο στον αχυρώνα μας, όπου κάναμε όλα τα live streaming της οικογένειας Von Trapped κατά τη διάρκεια του lockdown. Είναι το ίδιο δωμάτιο που κάναμε το "Barn Jams" με τον Rick Wright το 2007.

»Η Janina Pedan έκανε το σετ σε μια μέρα και είχαμε τον Andriy να τραγουδάει στην οθόνη ενώ παίζαμε, οπότε οι τέσσερις μας είχαμε έναν τραγουδιστή, αν και δεν ήταν με φυσική παρουσία μαζί μας».

Ο Gilmour είπε επίσης πώς είχε παίξει με το συγκρότημα του Khlyvnyuk το 2015 στο πλαίσιο συναυλίας για το Belarus Free Theatre.

Πρόσθεσε, πως ο τραγουδιστής βρισκόταν στη μέση μιας περιοδείας στις ΗΠΑ με τους Boombox τον Φεβρουάριο, όταν επέστρεψε στην πατρίδα του για να πολεμήσει στην πρώτη γραμμή εναντίον των Ρώσων.

Στο «Hey, Hey, Rise Up!», ο Khlyvnyuk ακούγεται να τραγουδά το πατριωτικό ουκρανικό τραγούδι «The Red Viburnum» στην πλατεία Sofiyskaya στο Κίεβο. Το βίντεο έγινε viral στο Instagram και πρόσφατα το έστειλαν στον Gilmour.

«Στέκει σε μια πλατεία στο Κίεβο με αυτήν την όμορφη εκκλησία με χρυσό τρούλο (πίσω του) και τραγουδά στη σιωπή μιας πόλης χωρίς κίνηση ή θόρυβο λόγω του πολέμου», είπε ο Gilmour. «Ήταν μια δυνατή στιγμή που με έκανε να θέλω να το βάλω στη μουσική».

«Σκέφτηκα: αυτό είναι πολύ μαγικό και ίσως μπορώ να κάνω κάτι. Έχω μια μεγάλη πλατφόρμα στην οποία δούλεψαν οι Pink Floyd όλα αυτά τα χρόνια. Είναι πραγματικά δύσκολο και απογοητευτικό πράγμα να βλέπεις αυτήν την εξαιρετικά τρελή, άδικη επίθεση από μια υπερδύναμη σε ένα ανεξάρτητο, ειρηνικό, δημοκρατικό έθνος. Η απογοήτευση να το βλέπεις αυτό και να σκέφτεσαι «τι στο διάολο μπορώ να κάνω;» είναι κάπως αφόρητη» είπε μεταξύ άλλων.

Στη συνέχεια, ο Gilmour είπε ότι κατάφερε να μιλήσει με τον Ουκρανό τραγουδιστή, από το κρεβάτι του νοσοκομείου, όπου βρέθηκε εκείνος, καθώς τραυματίστηκε στη μάχη.

«Του έπαιξα λίγο από το τραγούδι στο τηλέφωνο και μου έδωσε την ευλογία του», είπε. «Ελπίζουμε και οι δύο να κάνουμε κάτι μαζί στο μέλλον».

Ακούστε το κομμάτι εδώ

