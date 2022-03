Οι Ουκρανοί ανακαταλαμβάνουν περιοχές-Ανασυγκροτούνται οι Ρώσοι

Οι ουκρανικές δυνάμεις φέρεται να έχουν ανακαταλάβει αρκετές πόλεις σε ολόκληρη τη χώρα, σύμφωνα με πληροφορίες.

Η εφημερίδα Kyiv Independent ανέφερε ότι δύο μικρές πόλεις, η Poltavka και η Malynivka, στη νοτιοανατολική περιοχή της Ζαπορίζια είχαν απελευθερωθεί, ενώ νωρίτερα ανέφερε ότι η πόλη Trostyanets στη βόρεια περιοχή του Σούμι είχε ανακτηθεί.

Το CNN αναφέρει επίσης ότι εντόπισε και επαλήθευσε πολλά βίντεο που δείχνουν τα ουκρανικά στρατεύματα να έχουν τον έλεγχο ορισμένων χωριών στο Σούμι καθώς και στη Vilkhivka, έναν οικισμό περίπου 32 χιλιόμετρα από τα ρωσικά σύνορα στα βορειοανατολικά της Ουκρανίας.

Την ίδια ώρα το Υπουργείο Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου (MoD) έδωσε μια ενημέρωση για τις τελευταίες μάχες στην Ουκρανία, λέγοντας ότι οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν να χτυπούν στόχους σε ολόκληρη την Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένης της στόχευσης πολλών πυκνοκατοικημένων περιοχών αμάχων.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 26 March 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/2dKEwcCB4E



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/EHVWIjfnAT — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 26, 2022

Η Ρωσία συνεχίζει να βασίζεται σε πυρομαχικά που εκτοξεύονται από τον ρωσικό εναέριο χώρο προκειμένου να μειώσει την έκθεση των αεροσκαφών της στην ουκρανική αεράμυνα, αναφέρει χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, οι ΗΠΑ ανέφεραν ότι αυτά τα όπλα έχουν ποσοστό αποτυχίας έως και 60%, γεγονός που αναγκάζει τη Ρωσία να στραφεί σε λιγότερο εξελιγμένους πυραύλους.

Οι Ένοπλες Δυνάμεις της Ουκρανίας έχουν επίσης δημοσιεύσει σχετική ενημέρωση στο Facebook, όπου αναφέρουν ότι η Ρωσία συνέχισε να επιτίθεται σε πολιτικές και στρατιωτικές υποδομές στην Μαριούπολη και στο Κίεβο, όπου στοχεύει και προαστιακές περιοχές.

Την ίδια ώρα, οι ένοπλες δυνάμεις στη γειτονική χώρα Λευκορωσία, η οποία είναι σύμμαχος της Ρωσίας, διεξάγουν εκπαιδευτικές δραστηριότητες στις περιοχές Μπρεστ, Μινσκ και Γκρόντνο.

Η Ρωσία δεν ολοκλήρωσε κανένα από τα «καθορισμένα καθήκοντά» της το Σάββατο, αλλά είχε «εν μέρει επιτύχει» σε ορισμένες περιοχές, ενώ οι δυνάμεις σε πολλά μέρη σε όλη τη χώρα ήταν απασχολημένες με ανασυγκρότηση, ανακοίνωσε το Γενικό Επιτελείο Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας στην τελευταία του ενημέρωση.

Ανέφερε ότι «ορισμένες μονάδες του 35ου Στρατού Συνδυασμένων Όπλων της Στρατιωτικής Περιφέρειας των Ρωσικών Χερσαίων Δυνάμεων, οι οποίες υπέστησαν σημαντικές απώλειες» ανασυγκροτήθηκαν και ότι αρκετές μονάδες είχαν διατεθεί στην περιοχή του Τσερνομπίλ.

«Είναι πιθανό μετά την εφαρμογή αυτών των μέτρων, την ανασύνταξη και την ενίσχυση των δυνάμεων κατοχής, οι κατακτητές να επαναλάβουν τις ενέργειες για να αποκλείσουν το Κίεβο από τη νοτιοδυτική κατεύθυνση», σημειώνεται.

Ανέφερε δε, ότι «εχθρικές μονάδες» σταμάτησαν στο Brovary, ένα ανατολικό προάστιο του Κιέβου, και πρόσθεσε ότι σε δύο άλλα χωριά ανατολικά του Κιέβου, Lukyanivka και Rudnytske, οι ρωσικές δυνάμεις είχαν υποστεί «σημαντικές απώλειες» και αποσύρθηκαν στους οικισμούς Pisky και Nova Basan. .

Στην βαριά βομβαρδισμένη πόλη Χάρκοβο, οι ρωσικές προσπάθειες είχαν ως κύριο στόχο «την αναπλήρωση των τρεχουσών απωλειών, την αποκατάσταση του εξοπλισμού και το χτύπημα στις μη στρατιωτικές υποδομές της πόλης».

Χθες ρωσικοί πύραυλοι έπληξαν την πόλη Λβιβ, όπου υπήρξαν αναφορές για πέντε τραυματίες. Την ίδια ώρα στην γειτονική Πολωνία, μιλούσε ο Αμερικανός Πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, που χαρακτήρισε τον Βλάντιμιρ Πούτιν «χασάπη».

Είπε δε, ότι δεν μπορεί αυτός ο άνθρωπος να κυβερνά τη Ρωσία. Άμεση ήταν η απάντηση του Κρεμλίνου που ανέφερε ότι δεν είναι απόφαση του Αμερικανού Προέδρου να αποφασίσει ποιος θα ηγείται της Ρωσίας. Αυτό το αποφασίζουν οι Ρώσοι.

Ο Λευκός Οίκος έσπευσε να ξεκαθαρίσει ότι ο πρόεδρος Μπάιντεν δεν έκανε λόγο για αλλαγή καθεστώτος.

⚡️Ukrainian forces liberate Poltavka, Malynivka.



On March 26, Ukrainian forces launched successful counterattacks against Russian troops, ousting them from the temporarily-occupied villages in Zaporizhzhia Oblast. Heavy fighting occurred in both villages. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 27, 2022

⚡️ Trostyanets liberated by Ukraine.



The city, located in the northern Sumy Oblast, was captured by Russian forces on March 1.



Trostyanets returned under the Ukrainian flag on March 26. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 26, 2022

🛑🛑🛑‼️‼️‼️#BREAKING

The town of Poltavka was reclaimed from the #Putin regime terrorists as the part of the #Ukraine army counter offensive in the Zaporizhya region #Russia https://t.co/0fdbsi6AzB — Слава Україні🇺🇦 (@ignis_fatum) March 26, 2022

Με πληροφορίες του Guardian/BBC/KievIndependent