«Οι Ουκρανές πρόσφυγες είναι εύκολες, επειδή είναι φτωχές»: Κατακραυγή στη Βραζιλία για τα σεξιστικά σχόλια πολιτικού

Πιέσεις να παραιτηθεί δέχεται γνωστό στέλεχος της βραζιλιάνικης Δεξιάς μετά τη διαρροή ηχητικών μηνυμάτων όπου ακούγεται να κάνει σειρά σεξιστικών και υποτιμητικών σχολίων για τις Ουκρανές κατά τη διάρκεια ταξιδιού στη χειμαζόμενη από τον πόλεμο χώρα.



Ο Άρθρουρ ντο Βαλ (Arthur do Val), μέλος του Κογκρέσου και πρώην υποστηρικτής του ακροδεξιού προέδρου, Ζαΐρ Μπολσονάρο, έκανε ένα τριήμερο ταξίδι στην Ουκρανία την περασμένη εβδομάδα, για λόγους ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης ως προς το ανθρώπινο κόστος τής ρωσικής επίθεσης.



Την Πέμπτη, ανάρτησε στο Twitter μια φωτογραφία του περικυκλωμένου από κασόνια με μολότοφ στη συνοριακή πόλη Uzhhorod, λέγοντας πως «ποτέ δεν είχα φανταστεί πως θα έφτιαχνα μολότοφ για τον ουκρανικό στρατό». Ο συνοδοιπόρος του, επίσης δεξιός ακτιβιστής Ρενάν Σάντος, ανέφερε πως είχαν δωρίσει χιλιάδες δολάρια για να βοηθήσουν τους πρόσφυγες να περάσουν τα σύνορα, «καταγράφοντας την πραγματικότητα μιας χειμαζόμενης από τον πόλεμο χώρας».

Ωστόσο, οι ανθρωπιστικές «προθέσεις» διαλύθηκαν την περασμένη μια μέρα μετά, όταν την Παρασκευή τα βραζιλιάνικα μέσα ενημέρωσης έδωσαν στη δημοσιότητα ηχητικά μηνύματα του Ντο Βαλ, όπου ακούγεται να μιλά εξαιρετικά υποτιμητικά για τους Ουκρανούς πρόσφυγες - που ήδη έχουν ξεπεράσει το 1,3 εκατομμύρια από την ημέρα έναρξης των πολεμικών επιχειρήσεων, στις 24 Φεβρουαρίου.

Σε ένα από αυτά τα ηχητικά, ο 35χρονος ακούγεται να λέει: «Μόλις πέρασα πεζή τα σύνορα Ουκρανίας και Σλοβακίας. Αδερφέ, σ'το ορκίζομαι... Ποτέ δεν έχω ξαναδεί πιο όμορφα κορίτσια. Η ουρά με τις προσφυγοπούλες... 200 και πλέον μέτρα με απόλυτες θεές... Είναι κάτι απίστευτο... Η ουρά έξω από το καλύτερο νάιτκλαμπ της Βραζιλίας... δεν πλησιάζει καν στην προσφυγική ουρά αυτή».

Σε ένα δεύτερο απόσπασμα, ο Ντο Βαλ λέει: «Άσε με να σου πω, είναι εύκολες γιατί είναι φτωχές».

Και σε ένα τρίτο, ο ίδιος κάνει απρεπή σχόλια για τις γυναίκες αξιωματούχους ασφαλείας στα σύνορα, προτού προσθέσει: «Απλώς απίστευτο, φίλε. Μόλις τελειώσει αυτός ο πόλεμος, επιστρέφω».

Τα σχόλιά του προκάλεσαν κατακραυγή, με πάνω από 40.000 άτομα να υπογράφουν το online αίτημα για αποπομπή του Ντο Βαλ από τη βουλή του Σάο Πάολο.

Η Φαμπιάνα Τρονένκο, σύζυγος του πρώην πρέσβη της Ουκρανίας στη Βραζιλία, πόσταρε ένα φορτισμένο βίντεο με την ίδια να δακρύζει και να αποκαλεί τον πολιτικό «ξεδιάντροπο κρετίνο»: «Κάποιοι δείχνουν σεβασμό. Εσύ, αλήτη... δεν έχει ιδέα τι περνά ο ουκρανικός λαός».

O safado do @arthurmoledoval do MBL foi em território ucraniano, p/ se promover as custas das dores do povo ucraniano e ainda sai defamando nossas mulheres.Quero te dizer que você é um canalha! Você não tem nenhum direito de se referir a nenhuma mulher dessa forma, seu cretino! pic.twitter.com/aXuiqZEDx9