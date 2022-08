Οι μουσώνες «σαρώνουν» την Ινδία: Δεκάδες νεκροί και αγνοούμενοι μετά από πλημμύρες και κατολισθήσεις

Πλημμύρες και κατολισθίσεις, που προκλήθηκαν από τους μουσώνες, οδήγησαν στον θάνατο τουλάχιστον 50 ατόμων στη βόρεια και την ανατολική Ινδία τις τελευταίες τρεις μέρες, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση των Αρχών.

Εκατοντάδες χωριά «πνίγηκαν» από τις ισχυρές βροχοπτώσεις, με αποτέλεσμα να προκληθούν σημαντικές ζημιές σε σπίτια και να χρειαστεί η διάσωση κατοίκων.

Οι κατολισθήσεις και πλημμύρες, που ακολούθησαν τις ισχυρές βροχές, στην πολιτεία Χιμαχάλ Πραντές των Ιμαλαΐων στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 36 ανθρώπους, δήλωσε αξιωματούχος της πολιτειακής κυβέρνησης στο Reuters. Στη γειτονική ορεινή περιοχή Ουταρανχάλ, σκοτώθηκαν τέσσερα άτομα και αγνοούνται ακόμη 13.

In pictures: At least 15 people die in India after heavy monsoon rains trigger flash floods and landslides near the Himalayan foothills pic.twitter.com/DSf2GLUGkc