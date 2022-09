Οι Manowar αποχαιρετούν τον Κώστα Καζάκο

Με μία ανάρτησή τους στο Twitter οι Manowar αποχαιρέτησαν τον Κώστα Καζάκο παραθέτοντας και σχετική φωτογραφία μαζί.

Η epic metal μπάντα από τις ΗΠΑ συνεργάστηκε με τον Κώστα Καζάκο στο τελευταίο τους project «The Revenge Of Odysseus» που παρουσίασαν το καλοκαίρι στο ελληνικό κοινό, στο πλαίσιο του Realease Athens. Στην ίδια συναυλία support μπάντα ήταν οι Rotting Christ. Ο εμβληματικός frontman της ελληνικής μπάντας, Σάκης Τόλης, είχε επίσης αναλάβει να συνδράμει στο νέο εγχείρημα των Manowar.

Οι Manowar εμπνεύστηκαν από την Οδύσσεια και ζήτησαν από τον Κώστα Καζάκο να βάλει μέσα στο νέο κομμάτι τους την επιβλητική φωνή του σε αρχαίο κείμενο.

Ο δε, γιος του, Κωνσταντίνος Καζάκος, ο οποίος βρέθηκε στο Realease για να τιμήσει τη συνεργασία τους, υποδύεται στο project τον Τηλέμαχο.

Χθες οι Manowar εξέφρασαν τα συλλυπητήριά τους για την απώλεια του Κώστα Καζάκου αναρτώντας μία φωτογραφία από το studio.

«Με μεγάλη θλίψη μάθαμε για τον θάνατο του θρυλικού Κώστα Καζάκου. Μία τεράστια απώλεια για την οικογένειά του, τους φίλους του και όλον τον κόσμο. Ήταν τιμή και προνόμιο για μας που τον γνωρίσαμε» έγραψαν.

Ο Κώστας Καζάκος πέθανε χθες σε ηλικία 87 ετών.

With great sadness have we learned of the passing of the legendary Kostas Kazakos.



An immense loss to his family, his friends and to the world.



It has been an honor and a privilege to know him.



Our deepest sympathies to his family. pic.twitter.com/1uJ8lCocAU