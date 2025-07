Οι ΗΠΑ ζητούν κατάθεση από την καταδικασμένη συνεργό του Τζέφρι Έπσταϊν, Γκισλέιν Μάξγουελ

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών επιδιώκει να εξετάσει την Γκισλέιν Μάξγουελ, καταδικασμένη για τη συνδρομή της στην κακοποίηση ανηλίκων από τον Τζέφρι Έπσταϊν, στο πλαίσιο μιας νέας προσπάθειας να επανεξεταστεί η υπόθεση. Η Μάξγουελ εκτίει ποινή 20 ετών κάθειρξης από το 2022.

Ο αναπληρωτής υπουργός Δικαιοσύνης, Τοντ Μπλανς, δήλωσε την Τρίτη ότι το υπουργείο και το FBI είναι πρόθυμοι να ακούσουν όσα έχει να καταθέσει η Μάξγουελ «για οποιονδήποτε έχει διαπράξει αδικήματα εις βάρος θυμάτων». Όπως πρόσθεσε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, η πρωτοβουλία εντάσσεται σε μια εντολή διαφάνειας που έχει δώσει ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ζητώντας τη δημοσιοποίηση «κάθε αξιόπιστου στοιχείου».

Statement from @DAGToddBlanche:



This Department of Justice does not shy away from uncomfortable truths, nor from the responsibility to pursue justice wherever the facts may lead. The joint statement by @TheJusticeDept and @FBI of July 6 remains as accurate today as it was when… pic.twitter.com/uosIvk1818