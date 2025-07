Οι ΗΠΑ σταματούν την αποστολή Patriot στην Ουκρανία λόγω «επικίνδυνων ελλείψεων»

Σε μία απόφαση που προκαλεί προβληματισμό στο Κίεβο, το Πεντάγωνο ανέστειλε τις παραδόσεις πυραυλικών συστημάτων Patriot και άλλου στρατηγικού εξοπλισμού προς την Ουκρανία, επικαλούμενο την ανάγκη ενίσχυσης των αμερικανικών αποθεμάτων.

Η εξέλιξη ήρθε έπειτα από εσωτερική αξιολόγηση του υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ, η οποία ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο, αλλά έγινε γνωστή μόλις εχθές, Τρίτη 1 Ιουλίου.

Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, η απόφαση ελήφθη «με γνώμονα την προτεραιότητα των αμερικανικών συμφερόντων». Η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Άννα Κέλι δήλωσε χαρακτηριστικά: «Η ισχύς των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων παραμένει αδιαμφισβήτητη – ρωτήστε το Ιράν».

Η απόφαση αφορά, πέρα από τους Patriot, άλλα συστήματα υψηλής ακρίβειας, όπως οι πύραυλοι Hellfire, οι ρουκέτες GMLRS για τα HIMARS, οι φορητοί εκτοξευτές Stinger, αλλά και οβίδες των 155 χιλιοστών.

Η Ουκρανία ζητούσε εδώ και καιρό ενισχύσεις στην αντιαεροπορική της άμυνα, ενόψει της όλο και πιο επιθετικής τακτικής της Ρωσίας με πυραύλους και drones. Μόνο το περασμένο Σαββατοκύριακο, η Μόσχα εξαπέλυσε τη μεγαλύτερη νυχτερινή επίθεση από την αρχή του πολέμου, με 60 πυραύλους και σχεδόν 500 drones να πλήττουν ουκρανικά εδάφη.

Το Κίεβο αντέδρασε άμεσα, καλώντας τον επικεφαλής της αμερικανικής πρεσβείας στην Ουκρανία σε συνάντηση με την υφυπουργό Εξωτερικών Μαριάνα Μπέτσα. Σε σχετική ανακοίνωση, το ουκρανικό υπουργείο Εξωτερικών τόνισε: «Οποιαδήποτε καθυστέρηση ή υποχώρηση στην ενίσχυση της άμυνάς μας δίνει χώρο στον επιτιθέμενο να συνεχίσει τον πόλεμο και την τρομοκρατία».

Η απόφαση έρχεται καθώς οι ΗΠΑ, σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, «εξαντλούν τα αποθέματα Patriot» ενισχύοντας το Ισραήλ στην αντιπαράθεσή του με το Ιράν. Mετά από συνάντηση με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, o Αμερικανός πρόεδρος αναγνώρισε ότι η Ουκρανία ζητά επιπλέον αντιαεροπορικά συστήματα τύπου Patriot και δήλωσε ότι «θα δούμε αν μπορούμε να διαθέσουμε κάποια». Παράλληλα όμως παραδέχθηκε: «Είναι πολύ δύσκολο να τα βρούμε. Τα προμηθεύαμε στο Ισραήλ», υποδηλώνοντας ότι η στήριξη προς το Τελ Αβίβ αποτελεί προτεραιότητα για την κυβέρνησή του.

