Οι ΗΠΑ έχουν σχέδιο κατάληψης της Γροιλανδίας «αν χρειαστεί», παραδέχτηκε ο Χέγκσεθ

Έντονη αντιπαράθεση ξέσπασε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Άμυνας της Βουλής των Αντιπροσώπων στις ΗΠΑ, όταν ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ φάνηκε να επιβεβαιώνει την ύπαρξη στρατιωτικών σχεδίων για κατάληψη της Γροιλανδίας και του Παναμά, αν αυτό κριθεί απαραίτητο.

Η δήλωσή του ήρθε ως απάντηση σε ερώτηση του Δημοκρατικού βουλευτή Άνταμ Σμιθ, σχετικά με το αν υπάρχουν τέτοια σχέδια. Ο Χέγκσεθ απέφυγε να δώσει σαφή απάντηση, λέγοντας μόνο ότι «αποστολή του Πενταγώνου είναι να έχει σχέδια για κάθε ενδεχόμενο».

Η γενική αυτή απάντηση ενίσχυσε τη σύγχυση και την ένταση, οδηγώντας ακόμα και Ρεπουμπλικάνους βουλευτές να πάρουν θέση. «Ελπίζω να μην καταθέτετε σήμερα ότι υπάρχουν σχέδια για εισβολή στη Γροιλανδία», είπε ο Μάικ Τέρνερ από το Οχάιο, με τον Χέγκσεθ να επαναλαμβάνει την αναφορά του σε «σχεδιασμό για κάθε ενδεχόμενο», χωρίς να δώσει ξεκάθαρη διάψευση.

Αργότερα, προσπάθησε να μετριάσει τις εντυπώσεις, λέγοντας πως «στόχος μας είναι να συνεργαστούμε με τη Γροιλανδία για την προστασία της από εξωτερικούς κινδύνους».

