Ο Τζέι Ντι Βανς με τη σύζυγό του στη Γροιλανδία: «Δεν την αφήνω να περάσει μόνη της καλά»

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς θα ταξιδέψει μαζί με τη σύζυγό του Ούσα στη Γροιλανδία την Παρασκευή, μια επίσκεψη που ακολουθεί τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ να καταλάβει το νησί.

Το ζευγάρι θα μεταβεί στη Διαστημική Βάση Pituffik στη Γροιλανδία για να λάβει ενημέρωση για θέματα ασφάλειας της Αρκτικής και να συναντήσει μέλη των αμερικανικών δυνάμεων που βρίσκονται εκεί, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο.

Η Ούσα Βανς είχε προγραμματίσει να ταξιδέψει στη δανική επικράτεια για μια επίσκεψη πολιτιστικού ενδιαφέροντος πριν ο σύζυγός της ανακοινώσει τα σχέδιά του να τη συνοδεύσει. Ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του Τραμπ, Μάικ Γουόλτς, πρόκειται επίσης να επισκεφθεί αυτήν την εβδομάδα το νησί, σε ξεχωριστό ταξίδι.

Αξιωματούχοι στη Γροιλανδία επέκριναν σφοδρά τις προγραμματισμένες επισκέψεις ως ασεβείς.

Η Γροιλανδία - το μεγαλύτερο νησί του κόσμου, που βρίσκεται ανάμεσα στον Αρκτικό και τον Ατλαντικό Ωκεανό - ελέγχεται από τη Δανία, σχεδόν 3.000 χιλιόμετρα μακριά, για περίπου 300 χρόνια. Έχει κυβέρνηση για τις δικές της εσωτερικές υποθέσεις, αλλά οι αποφάσεις για την εξωτερική και αμυντική πολιτική λαμβάνονται στην Κοπεγχάγη. Οι ΗΠΑ έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την ασφάλεια και στρατιωτική παρουσία εκεί από τον B' Παγκόσμιο Πόλεμο.

Η διαστημική βάση Pituffik, που βρίσκεται στα βορειοδυτικά της Γροιλανδίας, υποστηρίζει αποστολές προειδοποίησης πυραύλων, αεράμυνας και διαστημικής επιτήρησης.

Σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X, ο Βανς είπε ότι υπήρχε πολύς ενθουσιασμός γύρω από το ταξίδι της συζύγου του στη Γροιλανδία. Θα τη συνοδεύσει, είπε, γιατί δεν την αφήνει «να περάσει μόνη της καλά».

