Οι χώρες της Ευρώπης με τους λιγότερους τουρίστες - Η τάση του «undertourism»

Καθώς ο υπερτουρισμός πιέζει ολοένα και περισσότερο δημοφιλείς προορισμούς όπως η Ελλάδα, η Ισπανία, η Ιταλία και η Γαλλία, όλο και περισσότεροι ταξιδιώτες στρέφονται σε λιγότερο γνωστές γωνιές της Ευρώπης.

Αναζητούν μέρη χωρίς συνωστισμό, αλλά με αυθεντικές εμπειρίες και χαρακτήρα.

Σύμφωνα με το Euronews, που συνέταξε τη λίστα με τις ευρωπαϊκές χώρες οι οποίες παραμένουν «εκτός» τουριστικών ραντάρ, αλλά αξίζουν την προσοχή ενός ταξιδιώτη, τη συγκεκριμένη τάση διαμόρφωσαν άτομα από τις γενιές των Gen Z και των Millennials.

Στόχος τους, να φέρουν στο προσκήνιο «κρυμμένα διαμάντια», κοινώς προορισμούς που συνδυάζουν φύση, πολιτισμό και χαμηλότερο κόστος από τα συνηθισμένα.

Η λίστα με τις χώρες της Ευρώπης με λιγότερους τουρίστες

Μολδαβία: κρασί, ιστορία και αυθεντικότητα

Η Μολδαβία συγκαταλέγεται στις λιγότερο επισκέψιμες χώρες της Ευρώπης, με περίπου 525.000 τουρίστες το 2025. Ωστόσο, προσφέρει έντονες εμπειρίες για όσους αναζητούν κάτι διαφορετικό.

Σύμφωνα με το Euronews, η χώρα ξεχωρίζει για τον συνδυασμό σοβιετικής, λατινικής και ρουμανικής επιρροής, ενώ φημίζεται για την οινική της παράδοση. Εκεί βρίσκεται το Mileștii Mici, η μεγαλύτερη συλλογή κρασιών στον κόσμο, αλλά και η Cricova Winery, μια υπόγεια «πόλη» κρασιού.

Οι επισκέπτες μπορούν επίσης να εξερευνήσουν την αποσχισθείσα περιοχή της Υπερδνειστερίας, που μοιάζει «παγωμένη στον χρόνο», ή το μοναστηριακό συγκρότημα Orheiul Vechi, λαξευμένο σε βράχους.

Απομονωμένο σπίτι στη Μολδαβία / Unsplash

Λιχτενστάιν: αλπικό παραμύθι χωρίς πλήθη

Με μόλις 85.000 τουρίστες ετησίως, το Λιχτενστάιν παραμένει ένας από τους πιο ήσυχους προορισμούς της Ευρώπης.

Το μικροσκοπικό πριγκιπάτο συνδυάζει αλπικά τοπία με εικόνες βγαλμένες από παραμύθι, όπως το κάστρο του Βαντούζ. Οι επισκέπτες μπορούν να περιηγηθούν σε μουσεία, να κάνουν πεζοπορία ή σκι στο Malbun, ή ακόμα και να σφραγίσουν το διαβατήριό τους ως αναμνηστικό.

Αλπικό σκηνικό στο Λιχτενστάιν / Unsplash

Σαν Μαρίνο: το παλαιότερο κράτος της Ευρώπης

Παρότι αποτελεί το αρχαιότερο δημοκρατικό κράτος στον κόσμο και μνημείο UNESCO, το Σαν Μαρίνο δεν βρίσκεται στις πρώτες επιλογές των ταξιδιωτών.

Χτισμένο πάνω σε λόφους και περιτριγυρισμένο από την Ιταλία, προσφέρει εντυπωσιακή θέα στην Αδριατική και τη γύρω ύπαιθρο. Οι τρεις μεσαιωνικοί πύργοι του, το ιστορικό κέντρο και οι πλακόστρωτοι δρόμοι συνθέτουν ένα σκηνικό ιδανικό για εξερεύνηση με τα πόδια.

Το Σαν Μαρίνο / Unsplash

Κόσοβο: ιστορία, βουνά και ανερχόμενη σκηνή

Το νεότερο κράτος της Ευρώπης παραμένει εκτός των βασικών τουριστικών διαδρομών, με περίπου 463.000 επισκέπτες το 2025.

Το Κόσοβο συνδυάζει οθωμανική κληρονομιά, έντονη κουλτούρα του καφέ και εντυπωσιακά φυσικά τοπία. Από το Πρίζρεν και τα ιστορικά του μνημεία μέχρι τα βουνά Rugova και τους καταρράκτες Mirusha, αποτελεί ιδανικό προορισμό για πιο «ανεξερεύνητα» ταξίδια.

Ορεινή περιφέρεια στο Κόσοβο / Unsplash

Βόρεια Μακεδονία: φύση και πολιτισμός χωρίς συνωστισμό

Παρά τη δημοφιλία της λίμνης Οχρίδας, η χώρα συνολικά παραμένει υποτιμημένη τουριστικά, με περίπου 1,2 εκατομμύρια επισκέπτες το 2025.

Η πρωτεύουσα Σκόπια συνδυάζει μοντέρνα και οθωμανική αρχιτεκτονική, ενώ η Οχρίδα προσφέρει μοναδικά τοπία και ιστορικά μνημεία. Τα εθνικά πάρκα, τα μοναστήρια και οι οινοπαραγωγικές περιοχές συμπληρώνουν ένα πακέτο που δύσκολα βρίσκει κανείς σε πιο κορεσμένους προορισμούς.

Παραθαλάσσιο σκηνικό στη Βόρεια Μακεδονία / Unsplash

Η νέα τάση του «undertourism» στην Ευρώπη

Η στροφή προς λιγότερο γνωστούς προορισμούς δεν είναι τυχαία. Εκτός από την αποφυγή των μαζών, οι ταξιδιώτες αναζητούν πλέον αυθεντικές εμπειρίες, επαφή με την τοπική κουλτούρα και πιο βιώσιμα ταξίδια.

Και σε μια Ευρώπη που «βουλιάζει» από επισκέπτες σε ορισμένες περιοχές, αυτά τα μέρη μοιάζουν όλο και πιο ελκυστικά.

Με πληροφορίες από Euronews

