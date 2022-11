Οι Guns N’ Roses κυκλοφόρησαν την νέα εκδοχή του κλασικού «November Rain»

Οι Guns N' Roses κυκλοφόρησαν τη νέα «έκδοση 2022» του κλασικού «November Rain» του 1991.

Το κομμάτι είναι μέρος μιας «super deluxe» box set έκδοσης του «Use Your Illusion I + II», που θα κυκλοφορήσει στις 11 Νοεμβρίου και περιλαμβάνει 63 κομμάτια που δεν είχαν κυκλοφορήσει στο παρελθόν.

Ο prog rocker Steven Wilson, ο οποίος έκανε remix το κομμάτι, ανέφερε πρόσφατα σε συνέντευξή του ότι «Η μίξη μου μιας πλήρως ενορχηστρωμένης έκδοσης του κλασικού «November Rain» των Guns N' Roses περιλαμβάνεται στην μόλις ανακοινωθείσα επανέκδοση 30ης επετείου του «Use Your Illusion».

«Η νέα έκδοση του 2022 είναι η ίδια απόδοση με την αρχική, αλλά με τη νέα ηχογραφημένη ενορχήστρωση που αντικαθιστά ήχους που χρησιμοποιήθηκαν εκείνη την εποχή».

Τα αρχικά άλμπουμ «Use Your Illusion» έγιναν remaster για πρώτη φορά ως μέρος του νέου box set. Περιλαμβάνουν ακόμα live εκδόσεις πολλών κομματιών των άλμπουμ, μαζί με παλαιότερες επιτυχίες όπως το «Welcome To The Jungle» και το «Sweet Child O’Mine».

Μερικά από αυτά ηχογραφήθηκαν στο Ritz Theatre της Νέας Υόρκης στις 16 Μαΐου 1991, ενώ άλλα προέρχονται από τη συναυλία του συγκροτήματος στο Thomas & Mack Center του Λας Βέγκας, όπου έπαιξαν στις 25 Ιανουαρίου 1992.

Το set διατίθεται σε CD και Blu-Ray, βινύλιο και Blu-Ray, ψηφιακή λήψη και streaming. Οι φανς μπορούν να κάνουν προπαραγγελίες εδώ.

Με πληροφορίες του NME