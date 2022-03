«Οι γιοι μας στάλθηκαν στην Ουκρανία ως τροφή για κανόνια»: Οργισμένες Ρωσίδες μητέρες ξεσπούν κατά Πούτιν

Την οργή τους κατά του Βλαντιμίρ Πούτιν εξέφρασαν Ρωσίδες μητέρες που είδαν τα παιδιά τους να φεύγουν για τον πόλεμο στην Ουκρανία, κατηγορώντας τον πρόεδρο της Ρωσίας πως χρησιμοποίησε τους γιους τους ως «τροφή για κανόνια».

Σύμφωνα με την Telegraph, βίντεο δείχνει το ξέσπασμα των Ρωσίδων μανάδων εναντίον του κυβερνήτη του Κουζμπάς, Σεργκέι Τσιβίλεφ, ο οποίος σε μία συνάντηση μαζί τους, παραδέχτηκε ότι κάποιοι από στρατιώτες χρησιμοποιήθηκαν και πήγαν στον πόλεμο απροετοίμαστοι.

Στο βίντεο, ο αξιωματούχος φαίνεται να στέκεται αμήχανος, καθώς οι μητέρες των στρατιωτών που μάχονται στη Ρωσία κατηγόρησαν ότι το Κρεμλίνο λέει ψέματα.

«Είμαστε όλοι εξαπατημένοι, όλοι εξαπατηθήκαμε. Τους έστειλαν εκεί ως τροφή για κανόνια», φώναξε μία γυναίκα. «Είναι νέοι. Μόλις 20 ετών. Ήταν απροετοίμαστοι» συνέχισε.

Φανερά αμήχανος ο κυβερνήτης επιχείρηση να καλύψει τα όσα ανέφερε νωρίτερα, σημειώνοντας πως «δεν μπορείτε να βγάλετε συμπεράσματα ή να επικρίνετε μια συνεχιζόμενη ''στρατιωτική επιχείρηση''», αλλά οι μητέρες συνέχιζαν να φωνάζουν, λέγοντας του ότι «χρησιμοποιείτε τους γιους μας ως τροφή για κανόνια».

Μάλιστα, μία από αυτές ρωτάει τον κυβερνήτη: «Παρεμπιπτόντως, πού είναι ο δικός σας γιος;» για να απαντήσει πως σπουδάζει σε πανεπιστήμιο, προκαλώντας μεγαλύτερη οργή.

