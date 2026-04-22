Reuters: Η Ουκρανία δήλωσε ότι ρωσικοί πύραυλοι πετούν κοντά στο Τσερνόμπιλ - Φόβοι για σοβαρό ατύχημα

Η Ρωσία έχει εκτοξεύσει επανειλημμένα drones και πυραύλους σε τροχιά πτήσης κοντά στον εγκαταλελειμμένο πυρηνικό σταθμό του Τσερνόμπιλ κατά τη διάρκεια των επιθέσεων εναντίον της Ουκρανίας, αυξάνοντας τον κίνδυνο ενός σοβαρού ατυχήματος, δήλωσε στο Reuters ο ανώτατος εισαγγελέας της Ουκρανίας.

Ο γενικός εισαγγελέας Ρουσλάν Κραβτσένκο περιέγραψε λεπτομερώς σε γραπτές δηλώσεις τη στρατιωτική δραστηριότητα της Ρωσίας κοντά σε πυρηνικές εγκαταστάσεις της Ουκρανίας, η οποία δεν είχε αναφερθεί προηγουμένως, καθώς η Ουκρανία προετοιμάζεται να τιμήσει την Κυριακή την 40ή επέτειο της καταστροφής του Τσερνόμπιλ το 1986.

Εκτός από τον παροπλισμένο πυρηνικό σταθμό του Τσερνόμπιλ, η Ουκρανία διαθέτει τέσσερις πυρηνικούς σταθμούς, συμπεριλαμβανομένου του μεγαλύτερου στην Ευρώπη, ο οποίος βρίσκεται στη νότια περιοχή Ζαπορίζια και έχει καταληφθεί από τις ρωσικές δυνάμεις αμέσως μετά την πλήρη εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία το 2022.

Τόσο η εγκατάσταση του Τσερνόμπιλ όσο και ο πυρηνικός σταθμός Χμελνίτσκι με τους δύο αντιδραστήρες στη δυτική Ουκρανία βρίσκονται στη διαδρομή πτήσης των ρωσικών υπερηχητικών πυραύλων Kinzhal από την εισβολή, δήλωσε ο Κραβτσένκο.

Πύραυλοι πλησίον του Τσερνόμπιλ

Τριάντα πέντε πύραυλοι Kinzhal έχουν εντοπιστεί σε διάφορες αποστάσεις, σε ακτίνα περίπου 20 χλμ. από τις εγκαταστάσεις του Τσερνόμπιλ ή του σταθμού του Χμελνίτσκι, ανέφερε. Από αυτούς, 18 πέρασαν σε απόσταση περίπου 20 χλμ. και από τις δύο εγκαταστάσεις κατά την ίδια πτήση, πρόσθεσε.

«Τέτοιες απογειώσεις δεν μπορούν να δικαιολογηθούν από καμία στρατιωτική άποψη. Είναι προφανές ότι οι πτήσεις πάνω από τις πυρηνικές εγκαταστάσεις πραγματοποιούνται αποκλειστικά με σκοπό τον εκφοβισμό και τον τρόμο», δήλωσε.

Ο οργανισμός εποπτείας της Διεθνούς Οργάνωσης Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) ανέφερε ότι έχει αναφερθεί συχνά για στρατιωτική δραστηριότητα στην περιοχή των πυρηνικών σταθμών και για επιθέσεις σε ηλεκτρικούς υποσταθμούς που είναι ζωτικής σημασίας για την πυρηνική ασφάλεια.

«Ο Γενικός Διευθυντής της ΔΟΑΕ (Ραφαέλ) Γκρόσι έχει εκφράσει επανειλημμένα τη βαθιά ανησυχία του για τους κινδύνους και τις απειλές που ενέχουν αυτές οι στρατιωτικές δραστηριότητες για την πυρηνική ασφάλεια και προστασία», ανέφερε.

«Ο Γενικός Διευθυντής έχει επίσης ζητήσει επανειλημμένα τη μέγιστη αυτοσυγκράτηση κοντά σε πυρηνικές εγκαταστάσεις, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος πυρηνικού ατυχήματος».

Σε τρεις ξεχωριστές περιπτώσεις, ο Κραβτσένκο ανέφερε ότι πύραυλοι Kinzhal έπεσαν στο έδαφος κατά τη διάρκεια της πτήσης τους και προσγειώθηκαν σε απόσταση περίπου 10 χλμ. από τον πυρηνικό σταθμό του Χμελνίτσκι.

Δεν ήταν σαφές γιατί έπεσαν οι πύραυλοι, αλλά ο Κραβτσένκο ανέφερε ότι τα συντρίμμια δεν έδειχναν ενδείξεις ότι είχαν αναχαιτιστεί.

Ο σταθμός πυρηνικής ενέργειας

Μια έκρηξη στο Τσερνόμπιλ απελευθέρωσε ραδιενέργεια σε όλη την Ευρώπη το 1986 και ώθησε τις σοβιετικές αρχές να κινητοποιήσουν τεράστιο αριθμό προσωπικού και εξοπλισμού για να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες του ατυχήματος. Ο τελευταίος λειτουργικός αντιδραστήρας του σταθμού έκλεισε το 2000.

Η Ρωσία κατέλαβε τον σταθμό του Τσερνόμπιλ για περισσότερο από ένα μήνα κατά τις πρώτες εβδομάδες της εισβολής της, καθώς οι δυνάμεις της προσπάθησαν αρχικά να προωθηθούν προς την πρωτεύουσα Κίεβο, πριν αποσυρθούν.

Από τον Ιούλιο του 2024, όταν η Ρωσία ξεκίνησε έντονες επιθέσεις με drones κατά της Ουκρανίας, ο Κραβτσένκο δήλωσε ότι τα ραντάρ είχαν εντοπίσει τουλάχιστον 92 ρωσικά drones που πέταξαν σε ακτίνα πέντε χιλιομέτρων από την ασπίδα ακτινοβολίας του σταθμού του Τσερνόμπιλ.

Η ασπίδα συγκράτησης εγκαταστάθηκε για να αποτρέψει τη διαρροή ραδιενέργειας από τον αντιδραστήρα αριθ. 4, ο οποίος εξερράγη στις 26 Απριλίου 1986, προκαλώντας τεράστια πυρκαγιά.

Ο πραγματικός αριθμός των πτήσεων, όπως ανέφερε ο Κραβτσένκο, ήταν σχεδόν σίγουρα πολύ υψηλότερος από 92, καθώς τα ίχνη που είναι ορατά στα στρατιωτικά ραντάρ της Ουκρανίας μπορεί να υποδηλώνουν την παρουσία περισσότερων από ενός drone, ενώ μερικές φορές τα drone δεν εμφανίζονται καθόλου.

«Οι σκόπιμες πτήσεις (μη επανδρωμένων αεροσκαφών) με ισχυρή κεφαλή πάνω από μια πυρηνική εγκατάσταση είναι τουλάχιστον εξαιρετικά ανεύθυνες και υποδηλώνουν πλήρη αδιαφορία... για την ασφάλεια των αμάχων, όχι μόνο στην Ουκρανία, αλλά σε ολόκληρη την Ευρώπη», είπε.

Πλήγμα από drone προκάλεσε ζημιά

Τον Φεβρουάριο του περασμένου έτους, ένα αντικείμενο που η Ουκρανία αναγνώρισε ως ρωσικό drone μακράς εμβέλειας χτύπησε τις εγκαταστάσεις του Τσερνόμπιλ, διαπερνώντας το προστατευτικό περίβλημα της ραδιενέργειας.

Το Κρεμλίνο αρνήθηκε τότε τη ρωσική εμπλοκή, δηλώνοντας ότι οι δυνάμεις του δεν στοχεύουν πυρηνικές υποδομές και ότι η Ουκρανία πιθανότατα είχε πραγματοποιήσει η ίδια την επίθεση ως «προβοκάτσια».

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης έχει εκτιμήσει ότι η αποκατάσταση των ζημιών θα κοστίσει τουλάχιστον 500 εκατομμύρια ευρώ και ότι χωρίς αυτές τις εργασίες θα αρχίσει «μη αναστρέψιμη διάβρωση» της δομής σε τέσσερα χρόνια.

Μια έρευνα που διεξήγαγαν οι ουκρανικές εισαγγελικές αρχές κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η ρωσική επίθεση ήταν πιθανώς σκόπιμη, δήλωσε ο Κραβτσένκο.

Η εκτίμηση, είπε, βασίστηκε στη μεγάλη γωνία υπό την οποία προσδιορίστηκε ότι το drone χτύπησε το προστατευτικό κάλυμμα.

Ο Κραβτσένκο είπε ότι ο ρωσικός στρατός πιθανότατα χρησιμοποιούσε το Τσερνόμπιλ ως διαδρομή επίθεσης για τα drone, προκειμένου να προσπαθήσει να παρακάμψει τις πυκνές περιοχές κάλυψης της ουκρανικής αεροπορικής άμυνας.

Η Ουκρανία, η οποία διαθέτει περιορισμένα μέσα αεροπορικής άμυνας για την προστασία μιας έκτασης διπλάσιας από την Ιταλία, τα συγκεντρώνει κοντά σε κατοικημένες περιοχές και σημαντικές υποδομές, προκειμένου να μεγιστοποιήσει τη χρησιμότητά τους έναντι των ρωσικών επιθέσεων.

Ο πυρηνικός σταθμός του Τσερνόμπιλ, ο οποίος βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη των 10 χλμ. από τα σύνορα με τη Λευκορωσία και περίπου 100 χλμ. από το Κίεβο, περιβάλλεται από μια ζώνη αποκλεισμού που αποτελείται από μολυσμένη άγρια φύση.

Με πληροφορίες από Reuters