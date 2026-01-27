Οι διάσημοι φαλακροί αετοί Jackie και Shadow υποδέχονται τα πρώτα αυγά του 2026

Οι φαλακροί αετοί Jackie και Shadow, ένα ζευγάρι ιδιαίτερα δημοφιλές στο διαδίκτυο, ετοιμάζονται να ξανά γίνουν γονείς, καθώς η Jackie γέννησε τα πρώτα αυγά της χρονιάς στη φωλιά τους στο Εθνικό Δάσος San Bernardino, στη Νότια Καλιφόρνια.

Την είδηση έκανε γνωστή η μη κερδοσκοπική οργάνωση Friends of Big Bear Valley, που διατηρεί κάμερες και 24ωρο livestream από τη φωλιά και το περιβάλλον τους. Σύμφωνα με την ανάρτηση της οργάνωσης, το πρώτο αυγό εμφανίστηκε την περασμένη Παρασκευή και το δεύτερο το βράδυ της Δευτέρας.

Η Friends of Big Bear Valley εξηγεί ότι οι φαλακροί αετοί ακολουθούν αυτό που περιγράφει ως «καθυστερημένη επώαση». Με άλλα λόγια, στην αρχή η επώαση δεν είναι συνεχής. Οι γονείς κάθονται στα αυγά κατά διαστήματα ή τα επιτηρούν, μέχρι να ολοκληρωθεί η γέννα. Μετά, η επώαση γίνεται πιο συστηματική.

Οι Jackie και Shadow έχουν ήδη παρατηρηθεί να εναλλάσσονται στη φροντίδα των αυγών. Με βάση όσα αναφέρει η οργάνωση, τα προηγούμενα χρόνια η Jackie γεννούσε κατά μέσο όρο ανά τρεις ημέρες και μέχρι τώρα δεν υπάρχουν εμφανείς αλλαγές στη συμπεριφορά της.

Η ίδια πηγή υπενθυμίζει ότι οι φαλακροί αετοί μπορούν να γεννήσουν από ένα έως και πέντε αυγά, συνήθως με διαστήματα λίγων ημερών.

Τα δύο τελευταία χρόνια η Jackie είχε γεννήσει από τρία αυγά. Το 2025 το πρώτο είχε εμφανιστεί στις 25 Ιανουαρίου. Και τα τρία εκκολάφθηκαν, ωστόσο ένας νεοσσός πέθανε τον Μάρτιο του 2025 μετά από χειμερινή καταιγίδα. Οι δύο που επέζησαν ονομάστηκαν Sunny και Gizmo.

Με πληροφορίες από ABC News

