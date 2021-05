Καθώς πολιτικοί ηγέτες στις ΗΠΑ αναζητούν, όλο και πιο απελπισμένα, τρόπο να πείσουν τους Αμερικανούς να εμβολιαστούν κατά του κορωνοϊού, ο Ρεπουμπλικάνος κυβερνήτης του Οχάιο, αποφάσισε να πλειοδοτήσει.

O Μάικ Ντουάιν ανακοίνωσε χθες Τετάρτη πως η πολιτεία του προσφέρει σε όσους συμμετάσχουν την ευκαιρία να κερδίσουν ένα εκατομμύριο δολάρια. Ο κ. Ντουάιν διευκρίνισε ότι το έπαθλο αυτό θα δικαιούνται οι ενήλικοι κάτοικοι της πολιτείας που έχουν λάβει τουλάχιστον μία δόση εμβολίου και ότι θα δίνεται με κλήρωση. Τα χρήματα θα αντληθούν από τα ομοσπονδιακά διαθέσιμα για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

«Ξέρω πως ορισμένοι μπορεί να πουν ‘Ντουάιν, πάει, τρελάθηκες! Αυτή η ιδέα σου να μοιράσεις ένα εκατομμύριο δολάρια είναι τεράστια σπατάλη δημόσιου χρήματος’», σχολίασε ο κυβερνήτης μέσω Twitter. «Όμως στην πραγματικότητα, αληθινή σπατάλη σε αυτό το στάδιο της πανδημίας, όταν έχουμε διαθέσιμες δόσεις εμβολίων για οποιονδήποτε τις θέλει, είναι να χάνεται ακόμα και μία ζωή εξαιτίας της COVID-19», συμπλήρωσε.

I know that some may say, “DeWine, you’re crazy! This million-dollar drawing idea of yours is a waste of money.” But truly, the real waste at this point in the pandemic -- when the vaccine is readily available to anyone who wants it -- is a life lost to COVID-19.