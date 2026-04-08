Offset: Οι πρώτες φωτογραφίες στο νοσοκομείο μετά τον πυροβολισμό

Η κατάσταση υγείας του ράπερ μετά τους πυροβολισμούς

The LiFO team
Ο Offset σε επίδειξη μόδας στο Παρίσι / EPA
Θύμα πυροβολισμών έπεσε τη Δευτέρα, στη Φλόριντα, ο ράπερ και πρώην μέλος του χιπ χοπ συγκροτήματος Migos, Offset, με το TMZ να φέρνει στη δημοσιότητα τις πρώτες φωτογραφίες από τη νοσηλεία του στο νοσοκομείο.

Στις σχετικές εικόνες, ο Offset, τον οποίο τον πυροβόλησαν σε καζίνο, είναι σε αναπηρικό αμαξίδιο έξω από το νοσοκομείο και κάνει διάλειμμα για τσιγάρο, φορώντας τη νοσοκομειακή του ρόμπα.

Στις φωτογραφίες, ο ράπερ φαίνεται να έχει επιδέσμους στο χέρι, βραχιολάκια νοσηλείας και ιατρικά καλώδια συνδεδεμένα στο δάχτυλό του, ενώ στο αμαξίδιό του διακρίνεται και ένδειξη για μονάδα εντατικής θεραπείας (ICU).

Offset: Η κατάσταση της υγείας του

Σύμφωνα με το περιβάλλον του, η κατάσταση της υγείας του κρίνεται ως σταθερή και παρακολουθείται στενά από τους θεράποντες ιατρούς.

Το περιστατικό σημειώθηκε τη Δευτέρα, κοντά στο Seminole Hard Rock Hotel & Casino στο Χόλιγουντ της Φλόριντα. Όπως ανέφεραν οι αρχές, ο πυροβολισμός έγινε στον χώρο στάθμευσης (valet), με τον Offset να τραυματίζεται χωρίς να κινδυνεύσει η ζωή του.

Οι τελευταίες 24 ώρες φαίνεται πως ήταν ιδιαίτερα έντονες για τον καλλιτέχνη, με τις εικόνες από το νοσοκομείο να καταγράφουν την πρώτη του δημόσια εμφάνιση μετά το συμβάν.

Παράλληλα, η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση, ενώ έχει ήδη γίνει γνωστό ότι συνελήφθη ο Lil Tjay σε σχέση με τον πυροβολισμό.

Με πληροφορίες από ΤΜΖ

