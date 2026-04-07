Ο ράπερ Offset δέχτηκε πυροβολισμό στη Φλόριντα τη Δευτέρα και βρίσκεται αυτήν τη στιγμή σε σταθερή κατάσταση.

Σε δήλωση του εκπροσώπου του στο Variety, αναφέρεται ότι ο Offset λαμβάνει θεραπεία και παραμένει υπό παρακολούθηση.

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι ο Offset δέχτηκε πυροβολισμό και βρίσκεται στο νοσοκομείο λαμβάνοντας ιατρική φροντίδα», δήλωσε ο εκπρόσωπος. «Είναι σε σταθερή κατάσταση και παρακολουθείται στενά».

Λεπτομέρειες γύρω από το περιστατικό παραμένουν περιορισμένες, αλλά το TMZ ανέφερε τη Δευτέρα το βράδυ ότι το μέλος των Migos δέχτηκε πυροβολισμό κοντά στο Seminole Hard Rock Hotel & Casino στη Φλόριντα.

Ένας εκπρόσωπος του τοπικού αστυνομικού τμήματος δήλωσε στο TMZ: «Γνωρίζουμε για ένα περιστατικό που συνέβη μετά τις 7 μ.μ. τη Δευτέρα έξω από το Seminole Hard Rock Hollywood, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα τραυματισμό που δεν απειλεί τη ζωή ενός ατόμου, το οποίο μεταφέρθηκε στο Memorial Regional Hospital στο Χόλιγουντ».

Ο εκπρόσωπος πρόσθεσε: «Η αστυνομία βρέθηκε άμεσα στο σημείο και η κατάσταση ελέγχθηκε γρήγορα. Δύο άτομα έχουν τεθεί υπό κράτηση από την αστυνομία. Η έρευνα συνεχίζεται. Ο χώρος είναι ασφαλής και δεν υπάρχει απειλή για το κοινό. Οι λειτουργίες συνεχίζονται κανονικά».

Ο 34χρονος Offset, με πραγματικό όνομα Kiari Cephus, έγινε γνωστός την τελευταία δεκαπενταετία ως το τρίτο μέλος των Migos, μαζί με τους Quavo και Takeoff. Το τρίο έγινε ένα από τα πιο καθοριστικά γκρουπ ραπ της προηγούμενης δεκαετίας, με πολλές επιτυχίες όπως το «Bad and Boujee» και άλμπουμ όπως το «Culture».

Το 2019 ξεκίνησε σόλο καριέρα με το ντεμπούτο του άλμπουμ «Father of 4», ακολουθούμενο από τα «Set It Off» το 2023 και «Kiara» το 2025. Πέρυσι κυκλοφόρησε επίσης το άλμπουμ «Haunted by Fame».

Το 2022, ο ξάδερφός του Takeoff πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε στο Χιούστον σε ηλικία 28 ετών. Σε συνέντευξη στο Variety την επόμενη χρονιά, ο Offset μίλησε για τον πόνο του, περιγράφοντας πόσο δύσκολο ήταν να το συζητήσει.

Με πληροφορίες από Variety